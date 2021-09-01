Среда, 1 Сентября 2021 10:14

АрмИнфо. В свете последних геополитических и глобальных тенденций в международных отношениях и политике, возникает необходимость рассмотрения вопроса контроля над проходящими по территории Армении коммуникациями не только в экономическом свете, но и с военной точки зрения. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Именно в этом заключается сегодня основное значение и предназначение столь вожделенного для Азербайджана и главное Турции коридора через Сюникскую область Армении. На фоне имеющего сегодня место ослабления и соответственно отступления США, стать одним из основных игроков нового многополярного мира стремится Турция. Подобную возможность Анкаре предоставляет именно отступление Вашингтона", - заметил он.

По оценкам политолога, в подобных условиях существенно возрастает риск военного столкновения в достаточно больших масштабах. Проводя исторические параллели с прошлым, Даниелян заметил, что нечто подобное уже имело место в прошлом веке и завершилось Первой и Второй мировыми войнами. Именно отсутствие в те годы главной сверхдержавы, на его взгляд, привело к борьбе за лидерство между основными претендентами на этот статус. После чего поражение одной стороны в этой борьбе привело к Потсдаму в котором были очерчены новые правила игры.

Сегодня очередная борьба за лидерство, более того, за существование согласно Даниеляну, разворачивается в Большой Средней Азии и на Большом Ближнем Востоке. И как и в ходе Первой и Второй мировых войн ее важной компонентой, на его взгляд, является борьба за коммуникации. В первую очередь коммуникации, посредством которых будет осуществляться перемещения важных для ведения боевых действий военных грузов и войск

"Понятно, что борьба за коридор через Сюникскую область ведется отнюдь не между Арменией и Азербайджаном. Роль наших стран в этой борьбе сводится всего лишь к инструментам. Уже сегодня наступило время позиционирования основных участников предстоящей борьбы. В свете чего, нам необходимо и крайне важно понять содержание основных задач основных участников этой игры. А также попытаться просчитать их военные стратегии в ходе будущего столкновения", - подытожил Даниелян.