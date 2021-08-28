|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
|Глава армянского оборонного ведомства рассказал послу Казахстана о среде безопасности, сформированной вокруг Армении
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Читать больше
АрмИнфо. 31 августа в Москве состоится встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Это первая зарубежная поездка главы армянского внешнеполитического ведомства после назначения на данный пост. Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
"Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
|ЕС готов оказать помощь Армении в вопросе делимитации границ
|Минобороны Азербайджана опровергло информацию местных СМИ о гибели азербайджанского военнослужащегоо якобы от рук армянских военных
|В Москве 31 августа состоится встреча глав МИД Армении и России
|Манэ Тандилян покинула пост министра труда, социальных и миграционных вопросов Арцаха
|В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19
|За прошедшие сутки в Армении от коронавируса скончалось 16 человек
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Джонатан Лакот удостоен Почетной медали МИД Армении
|СНБ Армении: Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения транспортных средств
|Глава армянского оборонного ведомства рассказал послу Казахстана о среде безопасности, сформированной вокруг Армении
|Глава МИД Армении на встрече с послом США указал важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Какие кредиты выдают начинающим предпринимателям?
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджан глушит связь на территории Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и посол России обсудили региональные процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Начальник Генштаба Армении и замначальника Объединенного штаба ОДКБ обсудили дальнейшее развитие военной составляющей Организации
|Президент Армении решительно осудил террористические атаки в аэропорту Кабула
|В Ереване находится первый замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|СНБ Армении: Вместе с пограничниками ФСБ России ведутся переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых участков дорог Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар
|Правительство Армении выделило примерно 524 тыс долларов США на организацию любительского турнира по велоспорту "Кубок премьер-министра РА"
|С 9 ноября по состоянию на сегодня Армения выделила Арцаху финансирование в размере около 100 млрд драмов
|Экс-депутат: Сюникскую область сейчас отсекают от Армении и никому до этого нет дела
|Глава Минздрава Армении отметила динамику роста желающих вакцинироваться от Ковид-19
|Посольство США в Армении представило детали поездки Линн Трейси в Лори и Тавуш
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 11 человек
|Никол Пашинян видит положительные импульсы со стороны Турции
|Подобные инциденты могут быть и в будущем: Пашинян о закрытии участка дороги Горис-Капан азербайджанскими ВС
|Постпред Армении в ООН привлек внимание членов Организации на попытки руководства Азербайджана скрыть свою агрессию и преступления против Арцаха
|Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности начала строительства водохранилища в Нагорном Карабахе
|Близ Мартуни произошло землетрясение
|Омбудсмен: из-за действий Азербайджана в селах Сюника серьезно органичен доступ к продуктам питания и предметам первой необходимости
|Арташес Петросян назначен торговым атташе Армении в Китае
|Программа правительства Армении на 2021-2026гг. содержит серьезные риски - Совместное заявление блоков "Айастан" и "Честь имею"
|Глава МИД Армении поздравил новоназначенного коллегу из Ирана
|Признание Алиева: Если бы война продолжилась бы могли столкнуться со сложностями при "освобождении" Карвачара и Бердзора
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Читать больше
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности