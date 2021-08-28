Суббота, 28 Августа 2021 11:55

АрмИнфо. 31 августа в Москве состоится встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Это первая зарубежная поездка главы армянского внешнеполитического ведомства после назначения на данный пост. Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

"Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.