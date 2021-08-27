Пятница, 27 Августа 2021 16:06

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян направил соболезнования в связи с террористическими актами в международном аэропорту Кабула.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в сообщении говорится: <Мы решительно осуждаем террористические атаки в международном аэропорту Кабула, в результате которых погибли десятки ни в чем не повинных мирных жителей и военных.

Армения всегда выступала против любых проявлений терроризма направленных против человечества, особенно против участия террористов в боевых действиях.

В борьбе с международным терроризмом необходимо объединить усилия для предотвращения таких чудовищных проявлений нетерпимости и презрения к общечеловеческим ценностям>.

Саркисян пожелал родным и близким погибших стойкости и мужества, а раненым скорейшего выздоровления.

По последним данным, жертвами серии терактов в Кабуле стали 103 человека, 13 из них - американские военнослужащие. Согласно Минздраву Афганистана, общее количество пострадавших в результате взрывов составляет 1338 человек.

Представитель <Талибана> Забихулла Муджахид заявил, что пострадали и боевики радикального движения. Террористическая организация ИГ подтвердила свою ответственность за два из трех взрывов и стрельбу возле аэропорта Кабула.