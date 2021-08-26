Четверг, 26 Августа 2021 19:46

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 25 августа Арташес Петросян назначен торговым атташе РА в Китае.

"С 1 сентября 2021 года Арташеса Петросяна назначить торговым атташе Республики Армения в Китайской Народной Республике сроком на 3 года", -говорится в решении главы кабмина, опубликованным на официальном сайте правительства.

Ранее Петросян был депутатом от фракции "Мой шаг". Он был в составе межпарламентской группы дружбы Армения-Китай.

Напомним, что экономист, депутат от фракции "Мой шаг" Вараздат Карапетян занял пост торгового атташе в конце ноября 2020 года, но так и не успел выехать в КНР. В начале марта с.г. он был освобожден от должности торгатташе Армении в Китайской Народной Республике (еще в феврале 2021 года подал прошение об отставке). "Отказываясь от должности торгового атташе Армении в Китае, я понимаю, что сейчас не время ехать в КНР, сейчас время оставаться в нашей стране и тянуть тяжелое бремя этого позорного поражения с единомышленниками и товарищами. Мы должны в первую очередь иметь собственное национальное государство, национальное видение, миссию, разработанную стратегию, а затем думать о наших отношениях с другими", - написал он на своей странице в Фейсбук.