Четверг, 26 Августа 2021 18:38

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поздравил коллегу из Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов.

Как сообщает МИД РА, в поздравлении коллеге из Ирана, армянский министр выразил убеждение, что совместными усилиями, они продолжат развивать и расширять многовековые армяно-иранские дружественные отношения. Ранее, после пятидневных обсуждений в парламенте 18 из 19 кандидатов, предложенных президентом Ирана Эбрахимом Раиси в состав нового правительства, получили вотум доверия в парламенте. Абдоллахиян был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД 270 голосами <за> из 286 депутатов.

В своем выступлении в парламенте 22 августа Абдоллахиян заявил, что новое правительство будут работать над нейтрализацией санкций, однако не сделает ядерную сделку центром внешней политики. Абдоллахиян занимал пост посла в Бахрейне во время правления экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Позже во время президентства Ахмадинежада и Хасана Рухани занимал пост заместителя министра иностранных дел и курировал делами в арабских и африканских странах. Новый глава МИД известен также своей близостью к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и удаленностью от Запада, в отличие от своего предшественника Зарифа.