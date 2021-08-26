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АрмИнфо. В Армении создан новый специальный армейский корпус, который возглавит генерал-майор Будагян. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
Так, указом президента РА Армена Саркисяна Артак Будагян покинул пост командующего 4-ым армейским корпусом. Другим указом Саркисяна он возглавил специальный армейский корпус.
Еще одним указом президента Грачья Степанян назначен начальником управления по кадрам и военно-образовательной политике МО РА.
Согласно муссируемой в СМИ информации, спецкорпус усилит безопасность южных рубежей Армении.
|Новоназначенный глава МИД Ирана озвучил приоритеты внешней политики страны
|В Армении создан новый специальный армейский корпус
|НС приняло программу правительства: в каком направлении Армения будет развиваться в течение ближайшего 5-летия
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные перекрыли также и дорогу, ведущую из Гориса до Воротана Сюникской области
|Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны в Арцахе
|Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с проникновением азербайджанского военнослужащего в один из домов Мартакерта
|Известно имя нового посла Франции в Армении
|Пашинян о критике, спорных территориях и возможном обмене с Азербайджаном анклавами
|Эрдоган заверяет: На Южном Кавказе сформировались условия для долгосрочного мира
|СНБ Арцаха выступил с разъяснениями в связи с задержанием азербайджанского военного в Мартакерте
|Омбудсмен Армении считает грубейшей ошибкой решение вопросов, связанных с госграницей только в военно-политической плоскости
|Защита Сержа Саргсяна готовит иск против Хачатура Сукиасяна
|Туркменистан продолжает обеспечивать электроэнергией регионы Афганистана
|Обеспечивается бесперебойная работа кпп, расположенных на Туркмено-Афганской границе
|Азербайджанские военные перекрыли движение по межгосударственной дороге Горис-Капан
|Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны
|Министр обороны провел совещание, посвященное старту трехмесячных учебных военно-тренировочных сборов
|Омбудсмен Арцаха: Азербайджанские позиции должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы исключить возможность ударов по гражданским поселениям
|Ален Симонян о произошедшем в парламенте: <Насилие неприемлемо и не имеет оправданий>
|Журналистские организации выражают возмущение неприемлемым отношением к представителям СМИ в парламенте Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|На форуме <Армия-2021> Россия подписала контракты в сфере обороны с рядом стран, в том числе и Арменией
|Гендиректор ЮНЕСКО Пашиняну: тесное сотрудничество с Арменией будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту
|В Ереване напомнили Алиеву кто препятствует визиту миссии ЮНЕСКО в регион
|Национальное собрание Армении сегодня в 18:30 соберется на допзаседание
|Оппозиционный депутат Гегам Назарян пострадал в драке, завязавшейся в парламенте Армении
|Отныне советовать вице-премьеру Григоряну будет экс-советница Тиграна Авиняна
|Брат Лилит Макунц назначен помощником вице-премьера Папикяна
|У Армении новый посол в Коста-Рике, Панаме, Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре и Белизе
|Джонатан Лакот завершает миссию в Армении и уже получил новое назначение во французском внешнеполитическом ведомстве
|Рафик Машадян освобожден от должности первого зампредседателя Комитета госдоходов
|Никол Пашинян назначил и.о. главы общины Сисиан
|Минобразования и науки РА и Ереванский офис МККК подписали меморандум о взаимопонимании
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 600 случаев заражения коронавирусом
|Парламентские фракции <Честь имею> и <Армения> выступили с совместным заявлением в связи с инцидентом в парламенте
|Глава Минобороны Армении: Мы планируем обзавестись качественным и новым вооружением
|Омбудсмен Армении высказался по поводу сегодняшнего инцидента в парламенте страны
|Министр обороны Армении продолжает встречи на площадке <Армия--2021>
|Никола Пашиняна вывел из себя вопрос депутата от блока <Армения> про 5 млрд долларов
|Азербайджан пытается переложить ответственность за не допуск миссии ЮНЕСКО в регион на Армению
|Премьер-министр Армении 8 сентября отправится с официальным визитом в Грузию
|Совершил ошибку: Пашинян о переговорном наследии
|Пашинян ответил на вопрос, готово ли правительство на новые территориальные уступки во избежание угрозы новой войны с Азербайджаном
|В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
|Линн Трейси находится в Тавушской области Армении
|Омбудсмен Армении подчеркивает необходимость урегулирования вопроса со статусом участников боевых действий 2016 и 2020 годов
|Пашинян представил видение правительства по реформированию системы нацбезопасности
|В Армении делегации 6 стран-участниц конкурса <Воин мира> провели национальную акцию <Дом Дружбы>
|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 7.7 тыс.
|Пашинян назвал число погибших с армянской стороны в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе
|Правительство Армении представляет парламенту программу своей деятельности на 2021- 2026гг.
|Ситуация в Афганистане обсуждена между представителями МИД Туркменистана и Великобритании
|Омбудсмен Армении обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы по поводу событий в Физгородке
|Российские миротворцы провели патрулирование линии разграничения сторон для контроля текущей обстановки в Нагорном Карабахе
|Министр обороны Армении провел обсуждения касаемо армяно-российского военно- технического сотрудничества
|Правоохранительные органы Армении и США намерены расширить сотрудничество
|Кэролайн Кокс намерена продолжить информировать международные структуры о зверствах и военных преступлениях Азербайджана в Арцахе
|Ален Симонян: <Мы обязаны развивать культуру мышления независимого государства>
|Репродуктивность коронавируса в Армении достигла 1,3%
|АО "Электрические сети Армении" предупреждает
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