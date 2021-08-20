Пятница, 20 Августа 2021 10:23

АрмИнфо. В свете захвата движением "Талибан" власти в Афганистане и возникновения новых угроз в среднеазиатском направлении, уже сегодня Россия вынуждена тратить большие ресурсы на обеспечение безопасности своих границ на юго-восточном направлении. Ресурсы, которых у нее нет. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель аналитического центра Modus Vivendi Ара Папян.

"Мы все прекрасно помним, чем сравнительно недавно, несколько десятилетий назад завершилось создание для СССР внутренних и внешних проблем, что привело к истощению ресурсов государства, затем самого государства и в конце концов к его распаду. Проблема в том, что в случае своего ухода из Южного Кавказа, русские, скорее всего, сдадут регион туркам. Просто потому, что они ненавидят Запад, больше чем Турцию. Также понятно, что из трех стран региона это создаст проблемы только для Армении", - заметил он.

Помимо России, уход США из Афганистана, по оценкам политолога, создаст серьезнейшие проблемы Ирану и Китаю, что будет обусловлено воодушевлением талибов, возомнивших себя победителями над американцами. В частности, шиитский Иран столкнется с ненавистью суннитов-талибов, которая превышает по накалу даже их ненависть в отношении христиан. Китай, в свою очередь, по его прогнозам, очень скоро может столкнуться с проблемами обеспечения безопасности своих коммуникаций.

Комментируя не прекращающиеся обстрелы границ Армении и убийства армянских военнослужащих, инициируемые окончательно закусившим удила династическим режимом Азербайджана, Папян заметил, что его целью является юридическое закрепление прошлогоднего военного поражения Армении в виде т.н. "мирного договора".

"Осуществление демаркации и делимитации границ с Азербайджаном завершится для Армении юридическим отказом от Арцаха посредством юридического закрепления территориальной целостности Азербайджана. И больше ничем. Армении все это не принесет ровно ничего. И попутно создаст прецедент для признания Арменией еще одной незаконной границы

- с Турцией. Причем, последнее будет означать отказ армянства от всех своих прав, за реализацию которых армянский народ борется последние 100 лет", - подытожил Папян.