Четверг, 19 Августа 2021 13:12

АрмИнфо. Родители и родственники без вести пропавших военнослужащих сегодня в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием Службы национальной безопасности Армении.

Они требуют вернуть им либо останки их детей, либо если они живые организовать поисковые работы.

Один из участников акции протеста в беседе с журналистами отметил, что родители также собирают факты относительно того, где могут быть их сыновья. <Отцы заходят в траншеи, проводят поисковые работы вместе с сотрудниками МЧС и Международного комитета Красного Креста. Из 21 без вести пропавшего военнослужащего обнаружены тела только 9, из которых лишь 8 идентифицированы. С телом еще одного пока не могут определиться, не могут понять, чей сын>, - заявил он. По его словам, 21 пропавший военный были из воинской части Цора. Их направили в Гадрут 12 октября, когда он практически пал.

Родители обвиняют командиров в халатном отношении к своим служебным обязательствам. Они выражают недовольством тем обстоятельством, что до сих пор у Минобороны Армении нет надлежащего списка ни военнопленных, ни пропавших без вести. Одним из виновников трагедии с их детьми, по заверениям родителей является уже бывший начальник артиллерии Армии обороны НКР Геннадий Багдасарян, который получил новую должность в Минобороны Армении. По их словам, он принял неверное решение отправив их детей на смерть.

Они также добавили, что пришли в СНБ Армении, поскольку в остальных структурах (Минобороны, Генпрокуратура и др.) ничего не делают и постоянно перекладывают ответственность с одной структуры на другую.

Другой родитель отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с ними заверил, что лично занимается вопросом военнопленных и пропавшими без вести лицами, но по факту этим вопросом никто не занимается. 11 месяцев родителей кормят завтраками. <Когда я на встрече с премьер-министром Армении поднял вопрос о возвращении военнопленных, он привел пример ручки. И говорит, вот ручка, она находится в кармане у собеседника. Я у него прошу ручку, а он отвечает мне, что ручки нет>, - сказал родитель с недоумением, добавив, что на его вопрос И? Премьер сказал, и ничего.