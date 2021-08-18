Среда, 18 Августа 2021 21:15

АрмИнфо.Очень медленно, с большими оговорками премьер-министр Армении Никол Пашинян в основном проводит политическую линию, направленную на вывод Армении из сферы российского влияния. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

"Я прекрасно понимаю, что энная часть нашего общества сомневается не только в способности Пашиняна вести Армению в направлении свободного мира, но и самом наличии у него подобных намерений. Очень многие считают, что Пашинян безоговорочно предан России и проводит пророссийскую политику. Тем не менее, я считаю, что мы можем и должны помогать нашему правительству в вопросе совершения тяжелого, опасного, но необходимого цивилизационного выбора между Россией и Западом", - заметил он.

По оценкам Хзмаляна, в реальности Пашинян очень медленно, часто не проявляя должной последовательности, очень осторожно, но ведет Армению на Запад, от ОДКБ и ЕАЭС к НАТО и ЕС. И для его партии подталкивание правительства в этом процессе является принципиальной целью. Отмечая, что политика это, прежде всего действия, политик подчеркнул, что вот уже 9 месяцев как Москве не удается выудить у Еревана подпись с согласием на легитимацию основных целей России и Турции не только в Арцахе, но и Сюникской области Армении.

В этом свете, он также отметил огромное политическое, дипломатическое, теперь уже финансовое содействие Запада: США и ЕС Армении. В этом контексте, политик выделил периодические визиты посла США с Сюник, беспрецедентную активность президента Франции и беспрецедентное финансовое содействие ЕС Армении. На взгляд Хзмаляна, необходимо понимать, что вся эта поддержка Армении в первую очередь обусловлена интересами самого Запада, для которого Армения является открытой дверью в Иран.

"Главное для нас во всем этом - это полное совпадение интересов Армении с интересами коллективного Запада. И при условии проведения Арменией сдержанной, выверенной, осторожной политики, направленной на противодействие вызовам в отношении нашей государственности, мы, безусловно, достигнем успеха. Слова остаются лишь словами, главное, чтобы по-прежнему не было трагических, безвозвратных для Армении действий. Думаю, что это является также итогом усилий Запада. Выход Армении из орбиты влияния России неизбежен. И это ведь произойдет не впервые. И это произойдет даже не по нашему требованию, а вследствие желания самой России, под бременем ее собственных проблем", - подытожил Хзмалян.