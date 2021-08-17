Вторник, 17 Августа 2021 18:07

АрмИнфо.На фоне периодических угроз Алиева в адрес Армении, обстрелов наших приграничных сел, периодических убийств наших военных, самоорганизация армянского общества продолжает оставаться на крайне низком уровне. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

16 августа азербайджанская армия начала интенсивный обстрел сел Кут и Норабак, а также Соткского перевала в Гегаркуникской области. Пули попали в крыши некоторых жилых домов. Начиная с 12 мая, азербайджанские военные нарушили государственную границу в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Еще один очаг напряженности находится вблизи села Ерасх Араратской области. На всех этих участках периодически происходят обстрелы с азербайджанской стороны. Лишь 16 августа азербайджанские снайперы совершили убийство двух военнослужащих ВС Армении.

"Проблема в том, что как до, так и после внеочередных парламентских выборов действующей власти так и не удалось объединить, консолидировать общество вокруг себя. Для этого, прежде всего, необходима сама идея, позволяющая обеспечить реализацию наших национальных, государственных интересов. Идея, в рамках которой станет возможно реализовать, защитить интересы нашей страны по возможному в текущих геополитических реалиях максимуму", - подчеркнул он.

Подобной идеи в обращении в Армении, согласно дипломату, все еще нет. Меж тем, именно такая, подкрепленная конкретными действиями, идея

могла бы внушить армянскому обществу веру в будущее. Более того, правительству не удается даже быстро заполнить все еще вакантные

места в сферах обеспечения безопасности и дипломатии, что, на его взгляд, говорит об отсутствии в кабинетах власти полноценного понимания всей сложности ситуации.

Как следствие, Армения на данном этапе, на взгляд дипломата, оказалась неспособна к адекватному реагированию на стоящие перед собой вызовы. И в условиях отсутствия собственных идей, предложений, платформы и работоспособной власти, соответственно не готова вести продуктивные переговоры в направлении определения того же статуса Арцаха.

"Меж тем, в отличие от нас, Алиев к подобным переговорам готов, поскольку опять-таки в отличие от нас имеет четко сформулированные еще десятки лет назад требования. Именно поэтому Азербайджан будет стремиться урвать от Армении по возможности. В первую очередь территории. А потом уже достичь признания Ереваном собственного военно-политического превосходства и вертикальных торгово-экономических отношений по контролируемым собой коммуникациям. Общая цель Алиева - поставить Армению в зависимость от Азербайджана", - подытожил Меликян.