Суббота, 14 Августа 2021 10:43

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Карен Брутян назначен заместителем министра обороны РА.

Соответствующий документ, как сообщает официальный сайт кабмина, Пашинян подписал 13 августа.

Другим решением главы правительства Брутян освобожден от должности первого замминистра финансов.

Напомним, что решением главы правительства от 24 мая 2018 года, экономист Карен Брутян, ранее занимавший пост первого зампредседателя КГД РА, был назначен первым заместителем министра финансов.

Карен Брутян начал свою трудовую деятельность в 1998-1999гг. - в Министерстве финансов и экономики РА, в департаменте финансового программирования и управления кассами, как ведущий специалист. 1999- 2000гг. - Министерство финансов РА, департамент анализа отчетов и методологии казначейской системы, главный специалист. 2000-2002гг. - Министерство финансов и экономики РА, департамент методологии исполнения бюджета, начальник департамента. 2002-2008гг. - Министерство финансов и экономики РА, департамент регулирования процесса закупок и методологии бюджетного процесса, начальник департамента. 2008-2011гг. - Министерство финансов РА, департамент государственного внутреннего финансового контроля и методологии государственных закупок, начальник департамента. 2014-03.2016г. - Генеральная прокуратура РА, советник генерального прокурора. С 2016г.

- Комитет государственных доходов при Правительстве РА, советник председателя. С 2016г. - Комитет государственных доходов при Правительстве РА, первый заместитель председателя.