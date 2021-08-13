Пятница, 13 Августа 2021 17:54

АрмИнфо.Армения предложила помощь в тушении пожара дружественной Греции. Об этом как сообщает армянское внешнеполитическое ведомство, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на соответствующий вопрос.

<Мы глубоко обеспокоены ситуацией, вызванной лесными пожарами в дружественной Греции, и выражаем солидарность с братским греческим народом в это тяжелое время.

Должен отметить, что мы связались с нашими греческими партнерами и предложили помощь. Греция выразила благодарность Армении за предложенную помощь и готовность, при этом отметив, что учитывая переход ситуации с пожарами в стране из кризисного в относительно мягкую стадию, необходимости в дополнительной помощи пока нет.

Конечно, мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и в случае необходимости незамедлительно протянем руку помощи братскому греческому народу>, - отметил он. Напомним, что в Греции от сильных лесных пожаров с 29 июля до четверга, 12 августа, было выжжено 100,8 тысячи гектаров. Это следует из данных Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS. А с начала года пожары затронули 114 300 гектаров, более половины из которых пришлись на остров Эвбея. Сейчас на втором по величине греческом острове распространению огня противостоят более 800 человек. Еще 680 пожарных, в том числе из-за границы, тушат возгорания на полуострове Пелопоннес.

В результате пожаров в стране минимум три человека погибли, сотни потеряли свои дома. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь связал продолжительный период высоких температур и пожары с изменением климата. Речь не идет о "греческом феномене", заявил глава правительства, имея в виду аналогичную ситуацию в ряде других южноевропейских государств.