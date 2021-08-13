Пятница, 13 Августа 2021 12:51

АрмИнфо.Начавшееся с первых дней работы Национального собрания 8-го созыва достаточно жесткое противостояние между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями демонстрирует, что времена системной оппозиции остались в прошлом. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Если в предыдущем парламенте были партии, считающие себя оппозицией только потому что они не являлись частью власти, то теперь в парламенте оказалась радикальная оппозиция. Люди, взявшие депутатские мандаты с целью продолжить в стенах парламента уличную борьбу с целью свергнуть власть. И эта оппозиция пытается вести эту борьбу на улице, в парламенте и на информационной арене", - заметил он.

В этом свете, политтехнолог отметил, что в течение последних двух недель, в частности, выявилось стремление фракций "Айастан" и "Честь имею" использовать парламентскую трибуну не в качестве площадки для законотворчества, а как еще один инструмент, наряду с улицей, для политической борьбы. На его взгляд, сегодня оппозиция донести свою точку зрения до широких слоев общественности с трибуны парламента. Однако, на его взгляд, подобная тактика может иметь лишь кратковременный успех, поскольку очень скоро станет обыденным явлением, а рейтинг прямых эфиров заседаний парламента очень быстро упадет.

На этом фоне, правящая сила, согласно Акопяну, озвучивая призывы к конструктивной работе, пытается перенести политические процессы в более комфортное для себя системное поле. И пытаются обрести в "уличных" фракциях "Айастан" и "Честь имею" привычно-комфортную для себя системную оппозицию. "Гражданский договор" пытается оторвать оппозицию от "улицы" и начать с ней договариваться.

"По итогам первых двух недель работы парламента приходится констатировать, что с нынешней оппозицией в парламенте власти пока что не получается договориться ни по каким вопросам. И если в первые заседания парламента правящая сила демонстрировала стремление к примирительному диалогу с оппонентами, то впоследствии несколько ужесточила риторику. Не исключено, что провластные депутаты сделали это, придя к выводу, что их миролюбие может рассматриваться как признак слабости", - предположил политтехнолог.

В целом, согласно Акопяну, подобная ситуация была вполне прогнозируемой изначально, ввиду появления в стенах парламента не конструктивных оппозиционных, а радикально оппозиционных сил. Подобный же статус, на его взгляд, предполагает вполне конкретную поведенческую линию и тактику, посредством которой оппозиция в числе всего прочего пытается оправдать свое присутствие в парламенте в глазах собственного радикально- настроенного электората.

"Оппозиция демонстрирует, что оказалась в парламенте не для обсуждения законов с действующей властью в конструктивно-партнерской атмосфере, а для решения собственной политической повестки заключающейся в скорейшем низвержении этой самой власти. И прошедшие две недели продемонстрировали, что двум оппозиционным фракциям, в целом, удается работать сообща. А власти нее удается с ними договориться. Думаю, что если оппозиции удастся параллельно с работой в парламенте использовать и фактор улицы, эта работа обретет значительно большую эффективность", - подытожил политтехнолог.

Отметим, что по итогам первых двух недель работы Национального собрания Армении 8- го созыва приходится констатировать абсолютное нежелание народных избранников заниматься обсуждением накопившихся внешних и внутренних проблем страны. За очень редкими исключениями парламентарии используют трибуну НС для взаимных обвинений, упреков, намеков и ругани. Причем, речь идет обо всех трех парламентских фракциях без исключения. Более того, странным образом представители оппозиционных блоков "Айастан" и "Честь имею" уклоняются от выставления правящей партии "Гражданский договор" требований о раскрытии текущей переговорной повестки с Азербайджаном и Россией, предпочитая концентрировать внимание на вопросах межличностного характера.