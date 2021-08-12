Четверг, 12 Августа 2021 15:23

АрмИнфо. Ереван. Вне всяких сомнений, сформированные по итогам 44-х дневной войны реалии, позволяют нам сегодня зафиксировать существенное расширение роли Франции в Армении и в процессах вокруг Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"При этом, немаловажно отметить отсутствие каких-либо оснований в пользу утверждений, что Париж это делает за счет Москвы. Более того, не просматривается и направленность политики Франции в отношении Армении на выдавливание России из Южного Кавказа, в целом, и формировании конфронтации с РФ, в частности. На основе целого ряда факторов, заявлений французских политиков и дипломатов и т.д. представляется возможным констатировать, что сегодня Париж находится в поисках возможностей сопоставления собственных интересов с интересами Москвы. И активно пытается выйти на сосуществование своих подходов по Армении с региональной политикой РФ", - заметил он.

К подобным выводам, согласно эксперту, позволяет прийти прямая взаимосвязь между перспективой возобновления переговорного процесса по урегулированию арцахской проблемы в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ и сохранением солидарности в данном вопросе между Москвой с одной и Вашингтоном и Парижем с другой стороны. И это несмотря на все имеющиеся между ними противоречия и конфронтационные сценарии на других геополитических аренах мира. Не говоря уже о цивилизационных проблемах, несоответствиях и противоречиях.

В этом свете, по его мнению, в армянском общественном восприятии необходимо воздерживаться от далеких от реалий форм французской помощи Армении. А в политике от расчетов проецирования региональных геополитических реалий от возможности столкновения между Россией и Западом. На взгляд Меграбяна, в силу отмеченных причин, мощнейший военный потенциал Франции и возможность оказывать военное содействие различным странам мира в случае Армении оставляют место разве что для чрезвычайно сдержанного оптимизма. Что еще более подкрепляется, сформировавшейся на протяжении последних десятилетий односторонней и критической зависимостью Армении от поставок российских вооружений. Тем не менее, решающая роль Франции в решении ЕС предоставить Армении 2,6 млрд. евро с фактической целью увеличить запас военно-политической прочности Еревана, на взгляд эксперта, является однозначным свидетельством рестарта кавказской политики Парижа и Брюсселя. И в условиях все той же критической зависимости Армении от России, в том числе в экономической сфере, эти 2,6 млрд. евро приобретают стратегическое значение и в контексте безопасности и обороноспособности Армении.

"Пока что Москва никак не отреагировала на данные намерения Брюсселя. Что никоим образом не означает их безболезненного принятия Кремлем. Вполне возможно и противодействие России новым перспективам и формам армяно-французских отношений. Что Москва делала и делает традиционно. Также необходимо помнить и о наличии в руках Москвы существенных рычагов влияния как на ситуацию на границе с Азербайджаном, так и на ситуацию, собственно, внутри Армении. Все эти рычаги и факторы при необходимости вполне могут быть задействованы. В этом свете, решающим фактором в определении предстоящей позиции Кремля, представляется, именно содержание предстоящих договоренностей между тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ относительно будущего нашего региона", - подытожил Меграбян.