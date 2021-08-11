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АрмИнфо. Венгерский лоукостер WizzAir планирует расширять парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать осуществлять рейсы из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Армении Ереван.
По словам президента компании Wizz Air Роберта Кэри, новые рейсы откроются с декабря. В столицы Армении и Исландии самолёты авиакомпании будут летать дважды в неделю.
В 2020 году сообщалось, что с 1 июня венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air начнет выполнение авиарейсов из Армении на Кипр. Согласно пресс-службе Комитета гражданской авиации РА, рейсы в направлении Ереван - Ларнака планировалось осуществить дважды в неделю. Ранее Арминфо со ссылкой на директора по корпоративным связям Wizz Air Андраса Радо сообщало, что с апреля 2020 года авиакомпания войдет на армянский рынок пассажирских перевозок. Он рассказал, что компания на начальном этапе запускает два направления: Вена - Ереван
- Вена и Вильнюс - Ереван - Вильнюс. В частности, регулярные полеты в Вену стартуют с 3 апреля (по понедельникам и пятницам) и в Вильнюс
- с 5 апреля (по средам и субботам). Минимальная стоимость билета в одно направление составляет 24.99 евро (включая ручную кладь). По его словам, компания в дальнейшем будет расширять географию авиаперелетов из ереванского аэропорта "Звартноц".
Wizz Air была создана в сентябре 2003 года. Главным инвестором стала американская частная компания Indigo Partners, специализирующаяся на инвестициях в транспорт. Первый рейс был совершен 19 мая 2004 из Катовице, через 19 дней после того, как Польша и Венгрия вступили в Европейский союз и общий европейский рынок авиации. Авиакомпания перевезла 250 000 пассажиров за первые три с половиной месяца работы и почти 1.4 млн пассажиров за первый год работы. К концу 2012 года компания перевезла 50 миллионов пассажиров
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|На пост главы Постоянной комиссии НС по внешним связям правящая партия выдвинула кандидатуру Эдуарда Агаджаняна
|Станислав Зась: Инциденты на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу безопасности Армении.
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|Сегодня армянские парламентарии соберутся на дополнительное заседание
|Экс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имущества
|Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложено
|Генсек ОДКБ посетил одну из воинских частей ВС Армении в Араратской области
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|Сирийская авиакомпания запускает прямые рейсы между Ереваном и Алеппо
|Экс-помощница Тиграна Авиняна заняла аналогичную должность в аппарате Мгера Григоряна
|Вопросы, связанные с возвращением армянских пленных обсудили на встрече Омбудсмен Армении и руководитель делегации МККК в РА
|Противник обстрелял армянские позиции в направлении Шош-Мхитарашен из СПГ-9
|За сутки в Армении выявили 313 новых случаев заражения коронавирусом
|Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
|Аршак Карапетян проведет переговоры с Сергеем Шойгу
|Двадцать семь американских законодателей требуют расследования турецкой программы беспилотников
|Глава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в Организации
|При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.
|Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Кадровые перестановки в ГШ ВС Армении
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|Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
|<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
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