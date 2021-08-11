Среда, 11 Августа 2021 18:48

АрмИнфо. Венгерский лоукостер WizzAir планирует расширять парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать осуществлять рейсы из Вильнюса в столицу Исландии Рейкьявик и столицу Армении Ереван.

По словам президента компании Wizz Air Роберта Кэри, новые рейсы откроются с декабря. В столицы Армении и Исландии самолёты авиакомпании будут летать дважды в неделю.

В 2020 году сообщалось, что с 1 июня венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air начнет выполнение авиарейсов из Армении на Кипр. Согласно пресс-службе Комитета гражданской авиации РА, рейсы в направлении Ереван - Ларнака планировалось осуществить дважды в неделю. Ранее Арминфо со ссылкой на директора по корпоративным связям Wizz Air Андраса Радо сообщало, что с апреля 2020 года авиакомпания войдет на армянский рынок пассажирских перевозок. Он рассказал, что компания на начальном этапе запускает два направления: Вена - Ереван

- Вена и Вильнюс - Ереван - Вильнюс. В частности, регулярные полеты в Вену стартуют с 3 апреля (по понедельникам и пятницам) и в Вильнюс

- с 5 апреля (по средам и субботам). Минимальная стоимость билета в одно направление составляет 24.99 евро (включая ручную кладь). По его словам, компания в дальнейшем будет расширять географию авиаперелетов из ереванского аэропорта "Звартноц".

Wizz Air была создана в сентябре 2003 года. Главным инвестором стала американская частная компания Indigo Partners, специализирующаяся на инвестициях в транспорт. Первый рейс был совершен 19 мая 2004 из Катовице, через 19 дней после того, как Польша и Венгрия вступили в Европейский союз и общий европейский рынок авиации. Авиакомпания перевезла 250 000 пассажиров за первые три с половиной месяца работы и почти 1.4 млн пассажиров за первый год работы. К концу 2012 года компания перевезла 50 миллионов пассажиров