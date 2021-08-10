Вторник, 10 Августа 2021 13:33

АрмИнфо. Еревану необходимо сделать все возможное в направлении противодействия турецко-азербайджанской идеи о создании т.н. "Зангезурского коридора". Подобное мнение выразил АрмИнфо и.о. научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Необходимо приложить в этом направлении максимальные усилия, привлекая в данный процесс не только Москву, но и других союзников Армении. Страны, осознающие перспективу геополитических перемен в нашем регионе вследствие задействования данного коридора. Данный проект является частью пантюркистских программ Анкары и имеет для нее военное значение", - подчеркнул он.

Анкара и Баку, по оценкам академика, в свою очередь по-прежнему полны решимости пробить коридор через территорию Сюникской области Армении и с этой целью продолжают наращивать в отношении Еревана политику давления. Прозвучавшие на днях на заседании Совбеза адресованные Армении призывы турецкого президента Эрдогана "развивать региональное сотрудничество" тюрколог рассматривает именно в данном контексте.

Сафрастян рассматривает призывы Эрдогана как закономерное продолжение политики давления и угроз Анкары и Баку в отношении Еревана. И, по его прогнозам, со временем это давление будет лишь нарастать, особенно с учетом того, что оно принимает не только риторическую, но и вполне практическую форму в виде периодических военных учений на турецко-армянской границе, вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении, обстрелов, провокаций и т.д.

По прогнозам Сафрастяна, проникнув в регион по итогам и в результате собственного участия в 44-х дневной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, сегодня Турция ставит приоритет уже на дальнейшем распространении собственного влияния на весь регион. И пытается реализовать свою политику посредством задействования своей инициативы "3+3".

"Вкупе с попытками втянуть в собственные планы Грузию все это придает региональной политике Турции достаточную степень серьезности. Что же касается цели номер один в политике Анкары на Южном Кавказе, то она остается неизменной - это ослабление влияние России, по возможности, с перспективой ее окончательного вытеснения из нашего региона. Тем не менее, по моим прогнозам, достижение в обозримом будущем данной цели Турции не светит", - подытожил академик.