Arminfo.info




 Вторник, 10 Августа 2021 13:33
Давид Степанян

Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся

Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся

АрмИнфо. Еревану необходимо сделать все возможное в направлении противодействия турецко-азербайджанской идеи о создании т.н.  "Зангезурского коридора".  Подобное мнение выразил АрмИнфо и.о. научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

"Необходимо приложить в этом направлении максимальные усилия, привлекая в данный процесс не только Москву, но и других союзников Армении. Страны, осознающие перспективу геополитических перемен в нашем регионе вследствие задействования данного коридора. Данный проект является частью пантюркистских программ Анкары и имеет для нее военное значение", - подчеркнул он.

Анкара и Баку, по оценкам   академика, в свою очередь по-прежнему полны решимости пробить коридор  через территорию Сюникской области Армении и с этой целью продолжают  наращивать в отношении Еревана политику давления. Прозвучавшие на днях на заседании Совбеза адресованные Армении призывы турецкого президента Эрдогана "развивать региональное сотрудничество" тюрколог рассматривает именно в данном контексте.

Сафрастян рассматривает призывы Эрдогана как закономерное продолжение политики давления и угроз Анкары и Баку в отношении Еревана. И, по его прогнозам, со временем это давление будет лишь нарастать, особенно с учетом того, что оно принимает не только риторическую, но и вполне практическую форму в виде периодических военных учений на турецко-армянской границе, вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении, обстрелов, провокаций и т.д.

По прогнозам Сафрастяна, проникнув в регион по итогам и в результате собственного участия в 44-х дневной агрессии Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, сегодня Турция ставит приоритет уже на дальнейшем распространении собственного влияния на весь регион. И пытается реализовать свою политику посредством задействования своей инициативы "3+3".

"Вкупе с попытками втянуть в собственные планы Грузию все это придает региональной политике Турции достаточную степень серьезности. Что же касается цели номер один в политике Анкары на Южном Кавказе, то она остается неизменной - это ослабление влияние России, по возможности, с перспективой ее окончательного вытеснения из нашего региона. Тем не менее, по моим прогнозам, достижение в обозримом будущем данной цели Турции не светит", - подытожил академик.


Лента новостей
Экс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имуществаЭкс-мэр Гюмри обвиняется в преступном отчуждении государственного имущества
Очередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложеноОчередное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна вновь отложено
Генсек ОДКБ посетил одну из воинских частей ВС Армении в Араратской областиГенсек ОДКБ посетил одну из воинских частей ВС Армении в Араратской области
Клиенты Банка ВТБ (Армения) могут осуществлять банковские транзакции в 42 филиалах UpayКлиенты Банка ВТБ (Армения) могут осуществлять банковские транзакции в 42 филиалах Upay
Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастсяПрогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся
Сирийская авиакомпания запускает прямые рейсы между Ереваном и АлеппоСирийская авиакомпания запускает прямые рейсы между Ереваном и Алеппо
Экс-помощница Тиграна Авиняна заняла аналогичную должность в аппарате Мгера ГригорянаЭкс-помощница Тиграна Авиняна заняла аналогичную должность в аппарате Мгера Григоряна
Вопросы, связанные с возвращением армянских пленных обсудили на встрече Омбудсмен Армении и руководитель делегации МККК в РАВопросы, связанные с возвращением армянских пленных обсудили на встрече Омбудсмен Армении и руководитель делегации МККК в РА
Противник обстрелял армянские позиции в направлении Шош-Мхитарашен из СПГ-9Противник обстрелял армянские позиции в направлении Шош-Мхитарашен из СПГ-9
За сутки в Армении выявили 313 новых случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении выявили 313 новых случаев заражения коронавирусом
Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допуститЭксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
Аршак Карапетян проведет переговоры с Сергеем ШойгуАршак Карапетян проведет переговоры с Сергеем Шойгу
Двадцать семь американских законодателей требуют расследования турецкой программы беспилотниковДвадцать семь американских законодателей требуют расследования турецкой программы беспилотников
Глава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в ОрганизацииГлава МО Армении на встрече с Генсеком ОДКБ выразил недовольство механизмами реагирования на кризисные ситуации, действующие в Организации
При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.При финансовой поддержке IDBank-а ЕГУ объявляет конкурс на получение стипендии имени Геворга Аршакяна.
Генсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаныГенсек ОДКБ: возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Кадровые перестановки в ГШ ВС АрменииКадровые перестановки в ГШ ВС Армении
Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицированаПолитик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
Алиев уволил главу СадаракаАлиев уволил главу Садарака
"Мы обмануты": Родственники находящихся в Азербайджане армянских пленных требуют от властей конкретных действий по их возвращению домой
Глава МИД Уругвая посетит АрмениюГлава МИД Уругвая посетит Армению
Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерцииПолитолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
Генсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границеГенсек ОДКБ провел встречи в МИД и Совбезе Армении: В центре внимания ситуация на армяно- азербайджанской границе
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеЛавров и Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Кандидат от правящей фракции Кандидат от правящей фракции "Гражданский договор" отказался отвечать на вопрос о правовом статусе Трехстороннего заявления по Карабаху
<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха<Ай Дат> с новой силой продолжит деятельность по международному признанию независимости Арцаха
Парламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссийПарламент 8-го созыва избирает глав профильных комиссий
<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы<Крылья Татевa>: Все граждане, застрявшие в кабинках над ущельем благополучно эвакуированы
Генсек ОДКБ сегодня прибудет в ЕреванГенсек ОДКБ сегодня прибудет в Ереван
Один российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории АрменииОдин российский военный погиб, еще 4 пострадали в результате ДТП на территории Армении
Очередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев личаОчередная провокация азербайджанских ВС на участке Сев лича
Вторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и ГрузииВторые за сутки землетрясение зафиксировано на границе Армении и Грузии
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки составило 298
ООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанностиООН настоятельно призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
Немецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в ЕреванНемецкий лоукостер Eurowings с 6 августа запустит прямые рейсы из аэропорта Кельна/Бонна в Ереван
Азербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен АрменииАзербайджанские военнослужащие умышлено поджигают земли, которые находятся в непосредственной близости от армянского села Ерасх - Омбудсмен Армении
Страсти вокруг ереванского зоопарка не утихаютСтрасти вокруг ереванского зоопарка не утихают
Минобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизироваласьМинобороны: После провокации азербайджанской стороны ситуация на участке Ерасх стабилизировалась
В 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагоновВ 2022 году ЮКЖД закупит 55 грузовых вагонов
Конверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованиюКонверс Банк снизил процентную ставку по проектному кредитованию
Посол США в Армении в очередной раз посетила СюникПосол США в Армении в очередной раз посетила Сюник
Освобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки ПашинянаОсвобождён от должности первый замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС, ранее потребовавший отставки Пашиняна
Депутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и АзербайджаномДепутат от партии власти не исключает территориальный обмен между Арменией и Азербайджаном
Попуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 годаПопуски из Севана увеличатся до 75 млн куб.м.: уже сегодня уровень озера Севан на 4 см ниже показателя аналогичного периода 2020 года
В Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной АзииВ Туркменистане прошла Консультативная встреча Глав государств Центральной Азии
Очередная провокация Азербайджанских ВС в ЕрасхеОчередная провокация Азербайджанских ВС в Ерасхе
Парк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2ДПарк ЮКЖД пополнился двумя новыми электропоездами ЭП2Д
6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»6.925.000 драмов РА Фонду «Страхования Военнослужащих»: Следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Ваге Меликсетян»
В рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава МинюстаВ рамках веттинга уже есть уволенные судьи - новый глава Минюста
Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции Экс-руководитель общины Сисиан, депутат фракции "Айастан" останется под арестом
Эмомали Рахмон поздравил Никола ПашинянаЭмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна
Арутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд.  драмовАрутюнян Пашиняну: По итогам 2021 года в Арцахе планируют превысить запланированный бюджетом показатель по собственным доходам на более чем 13 млрд.  драмов
Число комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличитсяЧисло комиссий в парламенте Армении 8-го созыва увеличится
ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19ЕФСР предоставит Армении грант в размере $ 3млн. на повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19
Программа нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - ПашинянПрограмма нового правительства Армении будет основана в том числе на обещаниях, данных народу в ходе избирательной кампании - Пашинян
С третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикеромС третьей попытки парламент избрал Ишхана Сагателяна вице-спикером
Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитетаАналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
Прогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном КавказеПрогноз: Сотрудничая с РФ в разрешении армяно-азербайджанских проблем, Макрон может повысить свою роль на Южном Кавказе
Парламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана СагателянаПарламент Армении попробует с третьей попытки избрать последнего вице-спикера - кандидата от оппозиционных фракций Ишхана Сагателяна
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастсяПрогноз: Вытеснить Россию с Южного Кавказа Турции в обозримом будущем не удастся
Эксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допуститЭксперт: Потери Арменией территориальной целостности Россия не допустит
Политик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицированаПолитик: Общественная повестка в Армении по-прежнему сфальсифицирована
Политолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерцииПолитолог: В условиях отсутствия у власти и оппозиции идеологии и мировоззрения, Армения существует по инерции
Аналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитетаАналитик: Еревану необходимо осознать невозможность укрепления безопасности за счет суверенитета
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности