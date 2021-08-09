Понедельник, 9 Августа 2021 16:53

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян назначил ряд высокопоставленных чиновников в ВС РА.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, указом Саркисяна, генерал-майор Араик Арутюнян освобожден от должности командира 2-го армейского корпуса и назначен начальником Главного управления военной разведки Генштаба - заместителем начальника Генштаба. Арутюнян был назначен на должность командира 2-го армейского корпуса 19 декабря 2019 года.

Новым командующим 2-го армейского корпуса назначен Ваграм Григорян.

Другим указом генерал-майор Аракел Мартикян освобожден от должности главы военной разведки - заместителя начальника Генштаба.

Напомним, что генерал-майор Араик Арутюнян был в числе подписавшихся под обнародованном в феврале 2021 года заявлением Генштаба ВС Армении с требованием отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.