Понедельник, 9 Августа 2021 14:02

АрмИнфо. Смена власти в Армении в 2018 году в первую очередь была обусловлена банкротством идеологии государства. И уже впоследствии все это в совокупности привело к поражению в 44-х дневной войне в Арцахе. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Думаю, что я не скажу ничего нового, констатировав, что в фундаменте любой политики всегда должна лежать идеология. И если этой самой, формирующей мировоззрение, идеологии нет, то нет, и не может быть априори и эффективных политических партий. Соответственно, как последствие не может быть и государства с прогнозируемым будущим. В подобных условиях государство может существовать лишь по инерции исключительно в условиях отсутствия внешних угроз", - подчеркнул он.

Отмечая факт продолжения сегодня перечисленных выше процессов, политолог отметил, что как результат Арменией сегодня управляет власть, начисто лишенная идеологии и соответственно мировоззрения, которой противостоит такая же по своему идеологическому содержанию оппозиция. Иными словами, существование и той и другой носит инерционный характер.

В этом свете, Даниелян подчеркнул, что в условиях отсутствия идеологии со всеми сопутствующими факторами, действующая власть и оппозиция сегодня пытаются обосновать факт собственного существования исключительно посредством борьбы друг с другом. Иными словами, продолжают искать собственную легитимность друг в друге. И уже практически все в Армении либо поняли, либо просто прочувствовали, что политическая элита всего лишь занимается имитацией политической борьбы.

В этом контексте, Даниелян убежден, что в результате всей этой "борьбы" "бывших" с "нынешними" ни те, ни другие не имеют и не могут иметь стабильного электората внутри страны и вменяемых надежных партнеров вне страны. В первую очередь в силу собственной пустоты, отсутствия прогнозируемости и, соответственно, понимания. На его взгляд, все это в совокупности превращает и тех, и других исключительно в инструмент кратковременного использования со стороны внешних сил.

"И в заключение еще одно немаловажное обстоятельство - все эти неутешительные реалии усугубляются еще одним, весьма важным фактором. Помимо всего прочего, идеология и мировоззрение политических партий имеет важное значение в деле их внутренней организации, формирования мотивации во внутрипартийной жизни, здоровых межличностных отношений, формирования, основанного на справедливости, четкого устава. И лишь конкуренция между такими, предлагающими обществу свои ценности, способы и формы организации, политическими силами способна оправдать факт самого их существования", - подытожил Даниелян.