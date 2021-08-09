Понедельник, 9 Августа 2021 14:01

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Армен Григорян в ходе встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем рассказал о ситуации, сложившейся в Сюникской и Гегаркуникской областях страны в результате проникновения азербайджанских Вооруженных сил.

Как сообщает МИД РА, Григорян также рассказал о периодически предпринимаемых Азербайджаном провокациях, в том числе и с территории Нахиджевана.

В контексте оценок армянской стороны относительно безопасности в зоне действия ОДКБ и процессов в Кавказском регионе, Григорян привлек внимание на последствия азербайджанской агрессии против Арцаха и исходящих из этого угроз. Обоюдно была подчеркнута необходимость деэскалации ситуации.

На встрече собеседники также затронули нагорно-карабахский конфликт. Была подчёркнута необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Стороны также коснулись предстоящего председательства Армении в ОДКБ. В этом ключе Григорян рассказал о концепции и подходах армянского председательства, отметив, что в числе приоритетов будет повышение эффективности организации в регионе и укрепление механизмов по своевременному реагированию на нужды стран-членов ОДКБ.

В свою очередь Зась подчеркнул важность усовершенствования ОДКБ и заверил, что рабочие структуры военного альянса приложат все усилия для воплощения в жизнь приоритетов армянской стороны.

Генсек ОДКБ в рамках визита в Ереван провел встречу и в Совбезе Армении. Согласно сообщению ведомства, руководитель Офиса Совета Безопасности Айк Петросян и Станислав Зась на встрече обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе и последние процессы, а также механизмы, существующие в рамках ОДКБ для мирного разрешения ситуации.

Собеседники также коснулись проектов документов, планируемых обсудить на планируемом в сентябре в Таджикистане заседании комитета секретарей Совбеза ОДКБ, также подготовки приоритетов председательства РА в Организации.

Напомним, что 12-13 мая текущего года азербайджанские военные подразделения незаконно проникли на территорию Армении и продвинулись в глубь страны по двум направлениям - в Сюнике и Гегаркунике. Азербайджанские военные по сей день продолжают незаконно пребывать на суверенных территориях РА. Более того, с середины июля текущего года, ВС Азербайджана периодически открывают огонь по армянским позициям на разных участках границы, в том числе и в направлении Нахиджевана.