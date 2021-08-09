Понедельник, 9 Августа 2021 13:58

АрмИнфо. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамо, в ходе состоявшегося 9 августа телефонного разговора, обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многоплановых российско­азербайджанских отношений, уверенный рост торгово-экономических связей.

Подтвержден обоюдный настрой на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Азербайджана в Российскую Федерацию 20 июля с.г.

Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также путям нормализации обстановки в районе армяно- азербайджанской границы. Подчеркнута важность скорейшего возобновления деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице- премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и <каспийскую пятерку>. Условлено о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств.