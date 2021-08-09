Понедельник, 9 Августа 2021 11:24

АрмИнфо. Все 41 гражданин и 2 сопровождающих, зависшие над ущельем на канатной дороге <Крылья Татев> были благополучно эвакуированы сотрудниками МЧС Армении.

Как сообщает пресс-служба канатной дороги, 8 августа из-за молнии и в целях безопасности деятельность канатной дороги в 15.40 была приостановлена во время полета. Все застрявшие граждане были эвакуированы по положению на 18.45 по местному времени. На месте присутствовали и сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе <Крылья Татев> также напомнили, что дорога была построена австро-швейцарской компанией Doppelmayer/Garaventa, а сотрудники канатки периодически проходят курсы безопасности и обладают всеми необходимыми навыками и знаниями в этой области.

Накануне сообщалось, что из-за сбоя электроэнергии на канатной дороге <Крылья Татев> несколько десятков граждан остались в кабинах канатной дороги.