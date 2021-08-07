Суббота, 7 Августа 2021 14:25

АрмИнфо. Азербайджанские военнослужащие умышленными преступными действиями поджигают принадлежащие людям частные земли, которые находятся в непосредственной близости от села Ерасх Араратской области Армении, а также земли в непосредственной близости от них. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Отмечается, что 6 августа Аппарат Защитника прав человека Армении получил сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана стреляют из малокалиберного и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от села Ерасх Араратской области, а также в сторону села. Село находится на расстоянии примерно 1 км от азербайджанских позиций. "Стрельба, которая ведётся азербайджанскими Вооруженных силами грубо нарушает права жителей села Ерасх и соседних сел. В результате пожаров жители села Ерасх и соседних сел не могут вести нормальные сельскохозяйственные работы. Кроме того, стрельба и пожары нарушают мирную и нормальную жизнь людей, в Ерасхе, в особенности", - написал на своей странице в Facebook Защитник прав человека Армении.

Накануне оборонное ведомство Армении сообщало, что 6 августа, по положению на 18:00, ситуация на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы стабилизировалась после провокации, осуществленной в полдень азербайджанской стороной. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, пожар, вспыхнувший на межпозиционной зоне в результате обстрелов противника, потушен.