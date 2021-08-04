Среда, 4 Августа 2021 18:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа посетит Исламскую Республику Иран с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян встретится с новоизбранным президентом ИРИ Эбрахимом Раиси. Глава правительства Армении примет участие в церемонии принятия присяги новым президента Ирана.

Напомним, что Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов. Он набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства. В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.