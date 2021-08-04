Среда, 4 Августа 2021 17:43

АрмИнфо.Решением исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григоряна Ваган Унанян назначен пресс- секретарём МИД. Об этом сообщается на Фейсбуковской странице внешнеполитического ведомства.

3 декабря 2020 года Ваан Унанян был освобожден от должности пресс-секретаря вице- премьера Тиграна Авиняна и назначен его советником. Накануне сообщалось, что и.о. вице-спикера Армении Тигран Авинян освободил от должности всех своих советников и помощников, в том числе, и Ваана Унаняна.

Напомним, что уже бывший пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян покинула занимаемую должность 31 мая 2021 года. Этот пост Нагдалян занимала с 10 октября 2018 года.