Среда, 4 Августа 2021 16:13

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою поддержку территориальной целостности Армении. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Франции в Армении, ссылаясь на сообщение пресс-службы президента Франции.

Коснувшись растущего напряжения на армяно-азербайджанской границе, президент Франции напомнил о необходимости возобновления переговорного процесса для восстановления стабильности в регионе. Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках Минской группы ОБСЕ.

Согласно источнику, Эммануэль Макрон также сообщил премьеру Армении, что 200 тыс. доз антиковидной вакцины из Франции будут поставлены в Армению в ближайшие недели. <Вакцина будет отправлена в рамках инициативы Act-A и согласована с нашими европейскими партнерами>, - сказал президент Франции.