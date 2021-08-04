Среда, 4 Августа 2021 13:49

АрмИнфо. После ввода в эксплуатацию строящегося в Грузии тоннеля в направлении России перспектива транзита армянских товаров через территорию Азербайджана не будет представлять абсолютно никакого интереса. Подобное мнение выразил АрмИнфо исполнительный директор транспортно- экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

"Скажу сразу - коммуникации через Азербайджан в Россию не представляют для нас интереса и сейчас. Более того, эти коммуникации никогда не были конкурентоспособны с логистической точки зрения. Они неконкурентоспособны в сравнении с существующими маршрутами и открытие через три года тоннеля через Грузию уж точно не прибавит им конкурентоспособности. Иными словами, весь вопрос для нас упирается в отсутствие экономической целесообразности. Я просто убежден, что никто не будет отправлять грузы через Азербайджан, пренебрегая более дешевым грузинским маршрутом", - подчеркнул он.

Комментируя озвученную на днях премьер-министром РА Николом Пашиняном необходимость разблокирования всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе, в частности, открытия для Армении коммуникаций через Азербайджан в направлении России, Средней Азии и Ирана, Агаджанян заметил, что прежде всего, необходимо задастся вопросом, а есть ли у Армении товары для экспорта в Среднюю Азию? В этом свете, он отметил, что армянские компании не имеют возможностей для полноценного заполнения свободных ниш даже на российском рынке. Исходя из существующих в Армении производственных мощностей, эксперт убежден в абсолютной бесперспективности для Армении разблокирования коммуникаций через Азербайджан.

В этом свете, по оценкам Агаджаняна, возникает вопрос - для чего и для кого Армения открывает коммуникации и может ли она что-то получить в ответ? Особенно в свете отсутствия каких-либо перспектив для ввода в эксплуатацию существующей железной дороги из Нахиджевана и дальше через территорию Армении в Турцию. По его словам, об этом говорится совершенно открыто. Более того, турки с азербайджанцами сегодня строят железную дорогу в обход Армении, пренебрегая уже построенной дорогой на территории Армении.

Меж тем, открыв для Азербайджана и Турции 40-километровую коммуникацию через собственную территорию в Сюникской области, Армения, по прогнозам Агаджаняна, не выиграет и не приобретет ровно ничего. В первую очередь ввиду того, что пользоваться этим маршрутом будут исключительно турки и азербайджанцы. Даже в том случае, если речь будет идти о контролируемой Арменией коммуникации, а не о требуемом Баку "коридоре".

"Любая возможность организации транзита, любая логистическая коммуникация имеет свою цену. Соответственно, Армении необходимо четко определить эту цену и выставить счет тем, кто в этой возможности заинтересован. Лишь в этом случае, в случае соблюдения наших национальных интересов, представляется, возможным обсуждение этих проектов. Разблокирование же коммуникаций, в том виде в котором нам сегодня это предлагается, просто недопустимо. Предоставление соседним странам вдобавок к уже существующим маршрутам еще одной возможности обойти, блокировать Армению недопустимо. Соответственно, это не есть в интересах Армении", - подытожил Агаджанян.