Среда, 4 Августа 2021 13:46

АрмИнфо.Кандидат правящей фракции "Гражданский договор", экс-министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян избран вице-спикером парламента.

Аршакян стал вторым вице-спикером от партии власти, накануне от ГД был избран Рубен Рубинян.

Напомним, что соратник Никола Пашиняна Акоп Аршакян 5 октября 2018 года указом президента Армении Армена Саркисяна назначен министром транспорта, связи и информационных технологий РА. После структурных изменений ведомство было переименовано в министерство высокотехнологичной промышленности, и его продолжил возглавлять Арашякян.

18 марта 2021 год министр Аршакян в одном из столичных кафе напал на журналиста Пайлака Фахрадяна, спросившего, почему он проводит рабочее время в кафе. После инцидента Акоп Аршакян заявил, что готов понести ответственность и извинился перед журналистом.

Помимо этого, в конце февраля в СМИ и соцсетях появились фотографии армянского павильона, где вместо оборонной продукции можно было увидеть всего лишь несколько буклетов. За мероприятие отвечало ведомство Аршакяна. Выяснилось, что из-за логистических проблем продукцию армянского ВПК не смогли вовремя доставить в ОАЭ. Но затем, по заверению министра Аршакяна, павильон все-таки был заполнен.

Тогда же было назначено служебное расследование, по итогам которого несколько сотрудников министерства отделались выговором. 31 марта Акоп Аршакян в своем Фейсбуке сообщил об отставке.