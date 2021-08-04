Среда, 4 Августа 2021 11:22

АрмИнфо. Последний информационный вброс, да и вообще все вбросы о создании Анкарой и Баку совместной армии являются попыткой Турции прощупать реакцию соседних государств.

В первую очередь реакцию России. Ну и конечно, такие вбросы - это разведка надежности и успешности будущих действий Турции и проверка реакции на эти действия тюркоязычных и иных государств. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

29 июля спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, согласно информации азербайджанских СМИ, заявил в Гяндже, что Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании единой армии. В этот же день те же СМИ сообщили, что заявление Шентопа "оказалось неверно понято из-за ошибки в переводе". После чего распространили новую версию перевода - "Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз - одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей".

"Здесь необходимо напомнить, что турецкие интересы в рамках стародавних пантюркистских идей по достижению контроля над всеми тюркоязычными народами распространяются не только на тюркоязычные государства, но и на территорию РФ. Меж тем, большая часть автономных национальных образований в России тюркоязычна. Если же мы добавим к этому, что на турецких картах эти территории уже включены в "Великий Туран", то поймем, что приветствовать создание единой турецко-азербайджанской армии Москва, конечно, не будет. В первую очередь в силу очевидной агрессивности таких намерений", - заметил он.

В этом свете, Надеин-Раевский отметил наличие турецких самолетов и БПЛА на территории Азербайджана. И в ходе 44-х дневной войны в Карабахе ими явно управляли именно турецкие военные. По его оценкам, создание совместной турецко- азербайджанской армии является частью озвученной несколько лет назад идеи о создании армии Турана. Эксперт убежден, что сотрудничество систем безопасности тюркоязычных государств в рамках Тюркского совета направлено на достижение Анкарой контроля над всеми тюркоязычными государствами.

По его оценкам, в идею создания Великого Турана в Турции сегодня верят многие. А некоторые, в том числе коалиционные партнеры Эрдогана - "Партия националистического движения" считают это целью своей жизни. При этом, отказаться от независимости в пользу Турции, на его взгляд, сегодня готовы далеко не все тюркоязычные страны. И в случае создания той же единой армии Азербайджан, согласно эксперту, окончательно лишится контроля над своей армией, которой будут управлять исключительно турецкие генералы. Как это имело место в ходе 44-х дневной войны в Карабахе.

В этом свете, Надеин-Раевский отметил, что Россия уже разместила в Карабахе достаточно обширный военный контингент, а сегодня уже размещает военных непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном. И предпринимает в направлении урегулирования конфликта как двусторонние - с Арменией и Азербайджаном, так и многосторонние, совместно с Турцией и Францией, усилия. Комментируя перспективу еще большего размещения российских военных на границе с Азербайджаном, эксперт заметил, что в первую очередь необходимо рассмотреть, что это может дать, собственно, самой России.