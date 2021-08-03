Вторник, 3 Августа 2021 16:09

АрмИнфо. России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"В этом свете, перспектива разблокирования коммуникаций на участках Армения и Азербайджан на данном этапе без участия в этом Грузии Москву совершенно не интересует. Москву интересует контроль над всем Южным Кавказом. В условиях же "закрытой" Грузии, закрытого абхазского участка железной дороги ее коммуникационные проекты останутся лишь на бумаге, и не будут представлять интереса даже для самой России", - убежден аналитик.

Согласно Васадзе, сегодня относительно будущего региона существует два проекта: российский и турецкий. Однако, на данном этапе реализуется лишь российский проект и Москва предпринимает активные шаги в направлении укрепления и расширения на Грузию собственного контроля над Южным Кавказом.

Отмечая возникновение определенных сложностей между Тбилиси и Брюсселем по итогам недавнего визита в Тбилиси председателя Евросовета Шарля Мишеля, Васадзе подчеркнул крайнюю маловероятность сценария по возвращению Грузии в орбиту российского влияния. По его оценкам, на российском пути в Грузии сегодня много препятствий. Однако, Москва инициирует в Грузии определенные процессы, несмотря на то, что у Грузии по-прежнему оказывают содействие США.

Возвращаясь к турецкому проекту, Васадзе подчеркнул, что по итогам 44-х дневной войны Турция существенно активизировала на южно-кавказском отрезке реализацию своей программы Великого Турана. Что по вполне понятным причинам пытается предотвратить Москва, в том числе собственными последними действиями на Южном Кавказе.

По оценкам аналитика, в вопросе предотвращения и ограничения турецкого экспансионизма на кавказском направлении схожие и интересами России интересы имеет Франция. Согласно Васадзе, в случае выбора между Россией и Турцией в вопросе контроля над Южным Кавказом Париж, однозначно, выберет Москву. При этом, Франция, на его взгляд, однозначно, играет в регионе самостоятельную игру и активно пытается возвратиться в число мировых сверхдержав, однако, не собирается устанавливать на Южном Кавказе собственное военное присутствие.

"Понятно, что южно-кавказское сотрудничество между Францией и Россией имеет ситуационный характер. И тем не менее, на мой взгляд, между их действиями вполне возможно ожидать определенную степень синхронизации. Столкновения между Францией и Россией не будет, просто потому, что это не в интересах французского руководства. В этом свете, я ожидаю от Парижа исключительно политического содействия Еревану. Что само по себе уже немало. В любом случае, Франция является для Армении запасных выходом. И руководству Армении, на мой взгляд, необходимо зацепиться за все последние предложения французского посла в Ереване и по мере возможностей углублять и развивать отношения с Парижем", - подытожил Васадзе.