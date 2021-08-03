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 Вторник, 3 Августа 2021 16:09
Давид Степанян

Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию

Аналитик: России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию

АрмИнфо. России нужен весь Южный Кавказ, включая Грузию. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"В этом свете, перспектива разблокирования коммуникаций на участках Армения и Азербайджан на данном этапе без участия в этом Грузии Москву совершенно не интересует. Москву интересует контроль над всем Южным Кавказом. В условиях же "закрытой" Грузии, закрытого абхазского участка железной дороги ее коммуникационные проекты останутся лишь на бумаге, и не будут представлять интереса даже для самой России", - убежден аналитик.

Согласно Васадзе, сегодня относительно будущего региона существует два проекта:  российский и турецкий. Однако, на данном этапе реализуется лишь российский проект и Москва предпринимает активные шаги в направлении укрепления и расширения на Грузию собственного контроля над Южным Кавказом.

Отмечая возникновение определенных сложностей между Тбилиси и Брюсселем по итогам недавнего визита в Тбилиси председателя Евросовета Шарля Мишеля, Васадзе подчеркнул крайнюю маловероятность сценария по возвращению Грузии в орбиту российского влияния. По его оценкам, на российском пути в Грузии сегодня много препятствий. Однако, Москва инициирует в Грузии определенные процессы, несмотря на то, что у Грузии по-прежнему оказывают содействие США.

Возвращаясь к турецкому проекту, Васадзе подчеркнул, что по итогам 44-х дневной войны Турция существенно активизировала на южно-кавказском отрезке реализацию своей программы Великого Турана. Что по вполне понятным причинам пытается предотвратить Москва, в том числе собственными последними действиями на Южном Кавказе.

По оценкам аналитика, в вопросе предотвращения и ограничения турецкого экспансионизма на кавказском направлении схожие и интересами России интересы имеет Франция. Согласно Васадзе, в случае выбора между Россией и Турцией в вопросе контроля над Южным Кавказом Париж, однозначно, выберет Москву. При этом, Франция, на его взгляд, однозначно, играет в регионе самостоятельную игру и активно пытается возвратиться в число мировых сверхдержав, однако, не собирается устанавливать на Южном Кавказе собственное военное присутствие.

"Понятно, что южно-кавказское сотрудничество между Францией и Россией имеет ситуационный характер. И тем не менее, на мой взгляд, между их действиями вполне возможно ожидать определенную степень синхронизации. Столкновения между Францией и Россией не будет, просто потому, что это не в интересах французского руководства. В этом свете, я ожидаю от Парижа исключительно политического содействия Еревану. Что само по себе уже немало. В любом случае, Франция является для Армении запасных выходом. И руководству Армении, на мой взгляд, необходимо зацепиться за все последние предложения французского посла в Ереване и по мере возможностей углублять и развивать отношения с Парижем", - подытожил Васадзе.


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