Вторник, 3 Августа 2021 16:09

АрмИнфо. Текущая политика, тактика и стратегия Баку совершенно не ограничивается задачей получить стратегически важный коридор через территорию Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор политических наук Рачья Арзуманян.

"Цель - нейтрализовать, весьма возможно уничтожить Армению как государство, как политический фактор. Убрать с повестки Армянский вопрос и не дать его сформулировать в будущем. И обо всем этом враг говорит совершенно открыто, но мы почему-то не желаем этого признавать. Таким образом, подарив ему коридор, мы совершенно не обретем мира. Война продолжится иными методами, на иных площадках и в иных формах. Появятся новые проблемы, которые закончатся лишь с отказом армянского народа от государственности", - подчеркнул он.

Тем не менее, в Армении, согласно оценкам эксперта, и сегодня не представляют всей серьезности, экзистенциальности проблем и угроз с которыми уже столкнулась страна. В этом свете, Арзуманян убежден в том, что поражение в 44-х дневной войне стало закономерным последствием отсутствия в Армении понимания, способности просчитывать цели и намерения врага. По его мнению, проигрыш стал следствием отсутствия понимания, что война идет не с Азербайджаном, а с Турцией, чьим партнером в этой войне стал стратегический союзник Армении Россия.

В этом свете, эксперт не усматривает ничего нового в текущей азербайджанской агрессивности в отношении армянских сел и оборонительных рубежей, в обстрелах границ Армении. В первую очередь в силу факта продолжения Азербайджаном гибридной войны против Армении. По его оценкам, как результат сегодня Баку, Анкара и Москва принуждают Ереван обсуждать демаркацию и делимитации границ. Проблему, не имеющую с реалиями абсолютно ничего общего. Согласно Арзуманяну, обсуждать демаркацию границ в условиях продолжающихся боевых действий, как минимум, некорректно.

По прогнозам эксперта, в любом случае Баку, Анкара и Москва данную стратегию продолжат, особенно учитывая, что, по большому счету, Армения сегодня противостоит уже не Азербайджану, а де-факто поглотившей его Турции. На его взгляд, также необходимо понимать невозможность решения армянских проблем с "одной нацией двумя государствами" без переформатирования и пересмотра отношений с Россией. В данном случае пересмотра роли России в регионе, необходимости ее военного присутствия в Армении, определения его условий и т. д. Иными словами, продолжая идти вперед в рамках логики принимаемых в прошлом решений, которые довели армянский народ до бедствия в Арцахе, выйти на решение проблемы, на его взгляд, невозможно.

"Решения можно найти, лишь остановившись, пересмотрев, проанализировав произошедшее, осознав и сформулировав задачи Армении в XXI веке, осознав нужны ли тебе союзники и лишь после этого начав их поиск. Нам 30 лет твердили о необходимости сохранения верности России. Помогла ли нам наша верность избежать военного поражения? 30-летние решения не работают. Соответственно, необходим поиск новых решений, способных принести новые возможности. Риски есть всегда и везде, но продолжая барахтаться в болоте, ты никогда не получишь гарантии, что не получишь нового удара. А для обретения новых союзников, для начала необходимо определиться, где мы находимся, и куда и для чего собираемся идти", - подытожил Арзуманян.