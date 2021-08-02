Понедельник, 2 Августа 2021 11:33

АрмИнфо.Обеспечение неприкосновенности границ, эффективная организация защиты госграниц, справедливое решение статуса Арцаха и возвращение армянских пленных, удерживаемых Баку, должны стать приоритетами внешней политики Армении. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян 2 августа, выступая на открытии первого заседания парламента 8-го созыва.

Как считает Саркисян для того, чтобы иметь светлое будущее, и не стать лишь историей, Армения должна создать институты, воспитывающие соответствующих политиков - государственников. А для внешнего мира Армения должна быть зрелым, надежным предсказуемым партнером, которая строит хорошие отношения как с Россией, так и с Западом и Востоком, Севером и Югом. "Нам дана историческая возможность, которую нельзя упустить. Мы должны отказаться от имитационной деятельности и перейти к содержательной, иначе, в лучшем случае, останемся на полях истории", - заявил он, заверив, что институт президента, "своими ограниченными возможностями" готова оказать всяческую поддержку в достижении указанных целей.

После речи президента, новые депутаты парламента 8-го созыва поклялись служить народу и обеспечивать защиту суверенитета Армении.

Напомним, что сегодня - 2 августа в Ереване проходит первое заседание новоизбранного Национального Собрания Армении 8-го созыва. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в 44-дневной войне в Арцахе.

В парламенте 8-го созыва 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7. Представители оппозиции пришли на заседание парламента в белых майках, на которых распечатаны черно-белые фотографии их товарищей с надписью "политзаключенные".