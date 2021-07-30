Пятница, 30 Июля 2021 12:52

АрмИнфо.Имперские проекты Турции на постсоветском пространстве одним лишь Азербайджаном не ограничатся. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский востоковед президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

"Сегодня Россия строит Эрдогану АЭС. Поставляет газ и нефть, и даже комплексы С-400. Мы торгуем с Эрдоганом. А Эрдоган в это время строит империю. Чувствуете разницу? Турция уже получила грузинскую Аджарию через инвестиции турецкого капитала в эту провинцию. Благо Грузия готова продать все, что угодно и кому угодно, лишь бы только не иметь дело с Россией. Турция в свою очередь обосновалась в Аджарии, не желая допускать, чтобы Грузия работала с Россией в экономической сфере", - заметил он.

По оценкам Сатановского, определяться рано или поздно, но придется всем. Что, судя по переходу с кириллицы на латиницу, борьбу с русским языком и вымыванию русскоязычного населения, уже делают некоторые бывшие братские республики. Турция, на его взгляд, сегодня делает все, что только возможно с целью еще большего увеличения собственного влияния в Казахстане и Средней Азии. Более того, Эрдоган, на его взгляд, более чем уверенно чувствует себя уже и в тюркских регионах самой России.

"Да, мы не дали Эрдогану свергнуть Асада, держим Сирию, ставим палки в колеса в Ливии, не дали полностью захватить Карабах. Но в Азербайджане он зашел слишком далеко - Азербайджан практически турецкий и Эрдоган это открыто демонстрирует. По итогам 44-х дневной войны азербайджанская армия перешла под полный контроль Турции. Боюсь, что Ильхам Алиев этого еще не понял, но если Эрдогану вдруг что-то не понравится, решать имя следующего правителя Азербайджана будет именно он. Это и есть "одна нация - два государства" в действии", - подчеркнул востоковед.

Комментируя перспективы создания единой армии Турции и Азербайджана, Сатановский предположил, что 300-летняя история российских войн, освоения территорий и государственного строительства в Прикаспии вернулась в исходную фазу. И России в перспективе, по его прогнозам, придется вновь вести эти войны. Однако, на новом уровне и в совершенно другом геополитическом раскладе. Сколько бы твердили об обратных перспективах представители либеральной общественности, и всякие финансисты, экономисты и менеджеры.

29 июля спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, согласно информации азербайджанских СМИ, заявил в Гяндже, что Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании единой армии. В этот же день те же СМИ сообщили, что заявление Шентопа "оказалось неверно понято из-за ошибки в переводе". После чего распространили новую версию перевода - "Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз

- одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей". "Не скажу ничего нового, но, знаете ли, откуда бы не уходила Россия, там всегда кто-то непременно появлялся. В странах Восточной Европы, теперь вот на постсоветском пространстве. И этот кто-то зачистил или зачистит все, что напоминает о России. А потом уже приступит к разделу самой России, раз уж ее собственное руководство не готово делать правильные выводы и восстанавливать страну после развала Советского Союза как результат деятельности своих предшественников", - подытожил Сатановский.