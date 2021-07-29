Четверг, 29 Июля 2021 20:02

АрмИнфо. Преследование армянских военнопленных в Азербайджане по обвинению в незаконном пересечении границы, является нарушением III Женевской конвенции (Конвенция об обращении с военнопленными, 1949г. - Ред.). Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал директор международной правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.

В частности, он подчеркнул, что захваченным комбатантам должен быть предоставлен статус военнопленных, которые по окончанию боевых действий должны быть возвращены на родину.

Ссылаясь на 4 статью III Женевской конвенции, правозащитник подчеркнул, что военнопленными являются военнослужащие вооруженных сил одной из сторон конфликта, а также ополченцы или добровольческие отряды, в том числе члены организованных движений сопротивления, действующие на собственной территории или за ее пределами.

Отметим, что 23 июля в Азербайджане завершился суд над 13 армянскими военнопленными по делам, возбужденным по сфабрикованным обвинениям. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 армянских военнопленных к 6 годам лишения свободы.

Кроме того, 28 июля вынесен приговор по уголовному делу Давида Давтяна и Геворга Суджяна, обвиняемых "азербайджанским правосудием" "в шпионаже против Азербайджана". Последние приговорены к 15 годам лишения свободы.