Четверг, 29 Июля 2021 18:31

АрмИнфо. Правительство Армении предоставит 36.8 млн. драмов Министерству образования, науки, культуры и спорта, которое в свою очередь направит средства ОО <Золотой абрикос развития кино> для проведения самого престижного международного кинофестиваля в регионе <Золотой абрикос>.

Отметим, что в этом году кинофестиваль пройдет с 3 по 10 октября.

Напомним, что международный кинофестиваль <Золотой абрикос> - одно из крупнейших культурных событий Еревана, который был основан в 2004 году Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян.

Кинофестиваль проводится с целью повышения ценности, популяризация армянского киноискусства, его развития, стимулирование международного сотрудничества, формирования системы ценностей и вкуса армянского кинозрителя, создания кинорынка для распространения армянской кинопродукции, популяризации культурной жизни, продвижения туризма, малого и среднего бизнеса и др.-