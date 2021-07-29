Четверг, 29 Июля 2021 12:17

АрмИнфо. После получения ожидаемого им от граждан Армении вотума доверия на недавних выборах, уже ничто не мешает Николу Пашиняну внутри страны принять решение о подписании мирного договора с Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян.

"Об этом открытым текстом говорил сам Пашинян. И об этом на встрече с Пашиняном заявил Владимир Путин. По завершении формирования правительства Армении, как Россия, так и Азербайджан с Турцией, ожидают от Пашиняна выполнения данных им обещаний. В противном случае я совершенно не исключаю широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана", - заметил он.

В этом свете, Гукасян отметил, что за итогами внеочередных выборов наблюдали и в Баку. И увидев напуганное состояние, отсутствие у армянского общества воли к противодействию, что отразилось на результатах голосования, Алиев еще более повысил планку требований. И сегодня уже разглагольствует о проживании азербайджанцев в Армении. Достичь чего считает возможным, в том числе посредством оружия.

"Мы также видим полное отсутствие какого-либо противодействия подобным проявлениям агрессии Азербайджана со стороны России. ОДКБ уже заявило об отсутствии намерений как-то защищать Армению. И вся эта ситуация, в которой Армения беззащитна, будет длиться до тех пор, пока Армения находится в ОДКБ. Поскольку получить международное содействие Армения может, лишь покинув ОДКБ. Оставаясь в ОДКБ, мы просто не можем рассчитывать на серьезное международное содействие",

- убежден Гукасян.

Текущую агрессию Азербайджана политолог считает закономерным последствием подписания трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года. По его оценкам, в данном документе отсутствуют новые линии соприкосновения конфликтующих сторон, что привело к формированию для Баку возможности проводить линию соприкосновения по собственному желанию. И утверждать ее силой там, где с этим не согласна Армения.

По оценкам политолога, еще одной важной проблемой является отсутствие юридических последствий для нарушителей заявления от 9-го ноября, поскольку оно не является полноценным международным соглашением, прописанным в Секретариате ООН. И вина Еревана во всем этом заключается в отказнической позиции Никола Пашиняна в ответ на предложения Минской группы ОБСЕ и его согласии на содействие России в урегулировании. И сегодня, оказывая давление на Армению, Баку в числе всего прочего требует уже выхода Армении из МГ и заключения прямого мирного договора с ним, без каких-либо посредников", - подытожил Гукасян.