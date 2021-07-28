Среда, 28 Июля 2021 15:00

АрмИнфо.В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 июля вынесен приговор по уголовному делу Давтяна Давида Тиграновича и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых "азербайджанским правосудием" "в шпионаже против Азербайджана".

Как сообщает Тренд, суд приговорил Давтяна и Суджяна к наказанию в виде лишения свободы сроком на 15 лет каждого.

В приговоре говорится, что после отбытия наказания они должны быть выдворены за пределы Азербайджана. Первые пять лет Давтян и Суджян проведут в тюрьме, а остальную часть срока - в исправительном учреждении строгого режима.

"В обвинительном заключении говорится, что Давтян и Суджян, вступив в сговор, незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, собрали информацию военного характера и передали ее спецслужбам Армении, совершив шпионаж , - сообщает Тренд.