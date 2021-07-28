Среда, 28 Июля 2021 13:59

АрмИнфо. Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт в интервью радио <Азатутюн>.

При этом он подчеркнул, что этот процесс должен быть справедливым и исключать применение силы или другого влияния.

<Данные события вызывают обеспокоенность во Франции, потому что это нарушение режима прекращения огня>, - сказал французский дипломат. В этом ключе он отметил, что из-за подобного напряжения зарегистрировано ухудшение безопасности по всей границе Армении.

Посол заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ между Францией, Россией и США существуют контакты, чтобы достичь стабилизации ситуации и иметь свой вклад в процесс возобновления политических процессов. <На данный момент наша главная обеспокоенность связана с ситуацией на границах Армении>, - подчеркнул Лакотт.

При этом он добавил, что Франция не забывает и о других нереализованных положениях, закрепленных в трехстороннем заявлении от 9 ноября. В этом контексте он указал на пункт касающийся возвращения всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Азербайджане.

Отметим, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых