Вторник, 27 Июля 2021 11:43

АрмИнфо. Весь поствоенный период, последовавший после оформления итогов 44-х дневной войны, Москва играла в рамках Минской группы ОБСЕ двойную игру. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Иными словами, Россия действовала и действует в рамках МГ но, при этом, пытается ее обойти при первой же попавшейся возможности. И, вне всяких сомнений, будет продолжать действовать в рамках подобной логики и дальше. Меж тем, остальные две страны-сопредседателя однозначно подчеркивают необходимость продолжения переговорного процесса по достижению разрешения вопроса статуса Арцаха именно в данном и никаком другом формате", - подчеркнул он.

Еще одной дипломатической вариацией в исполнении Москвы эксперт считает периодические попытки экспроприации идей и договоренностей в рамках Минской группы с целью их реализации на собственных площадках. В числе подобных шагов Москвы Меграбян назвал организацию встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге после того как аналогичная по составу и содержанию встреча была организована сопредседателями в Вене.

Эксперт особо подчеркнул отсутствие у России какой-либо заинтересованности в достижении окончательного, всеобъемлющего урегулирования конфликта вокруг Арцаха. Даже в случае его обсуждения на собственной площадке в рамках собственной повестки. В первую очередь в силу понимания и четкого осознания собственного ухода из региона в случае достижения окончательного урегулирования конфликта.

"Итак, в Москве все эти перспективы четко видят, соответственно, осознают возможные последствия. И как следствие продолжают реализовать политическую линию последних десятилетий. Но мы должны сделать все возможное, с целью создать реалии, создать обстоятельства, которые вынудят Россию оказаться лицом к лицу с новой геополитической реальностью. Весь вопрос сегодня упирается в данную необходимость, поскольку именно этого требуют национальные интересы Армении", - подчеркнул он.

По прогнозам Меграбяна, в любом случае, удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся. Соответственно, рано или поздно ей придется определяться в собственных приоритетах в ту или иную сторону. И то, что Россия уже пересекла все возможные и невозможные красные линии в регионе, в первую очередь в отношениях с Арменией, по его прогнозам, лишь подчеркивает неизбежность подобного сценария.

"Что нам предлагает сегодня Россия? Оставить вопрос статуса на неопределенное будущее в подвешенном состоянии. Она не хочет его решать, предлагая взамен заняться чем угодно, но только не определением статуса. Как результат наши пленные все еще в Азербайджане, дороги не открыты, а Алиев замахивается на территорию Армении, устраивая перестрелки уже в Ерасхе. И мы видим, что в ответ Россия предпочитает либо хранить молчание, либо говорить об обусловленных отсутствием делимитации "приграничных инцидентах". Мы понимаем, что долго продолжаться все это не может и не будет", - подытожил Меграбян.