Вторник, 27 Июля 2021 11:40

АрмИнфо.Текущая ситуация на Южном Кавказе формировалась начиная с последних лет существования СССР. И весь этот период, на его разных этапах, в частности, после провала в 2008 году военной авантюры Михаила Саакашвили в Южной Осетии интеграция региона с евро-атлантическим сообществом продолжала оставаться основной целью региональной политики США.

Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Крылов.

"На этом фоне, ситуация способствующая радикальному пересмотру внешней политики Армении в пользу НАТО могла стать лишь результатом нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой. Тем не менее, результат непубличной работы США - цюрихские протоколы к запланированному исходу явно не привели. Причина - отсутствие понимания американскими стратегами по Кавказу особенностей межэтнических отношений и роль истории в определении общественных настроений, как в Армении, так и в Азербайджане с Турцией", - подчеркнул он.

Как результат, по оценкам российского эксперта, именно США с целью давно желанного переформатирования Южного Кавказа и инициировали слом военно-политического баланса сил в регионе и статус-кво от 1994 года, дестабилизировав ситуацию в зоне карабахского конфликта. А неблагоприятный исход 44-х дневной войны для Арцаха и Армении предопределило, достигнутое Баку при поддержке Анкары, подавляющее военно-политическое, информационно-пропагандистское преимущество.

Крылов, ссылаясь на мнение армянских и российских экспертов и политиков, напомнил, что главной целью США и находящейся на подхвате Великобритании был не только окончательный и быстрый разгром армянской армии и полный захват Арцаха. План был разработан с перспективой смены власти в Армении на волне народного возмущения. Что бы сопровождалось обвинением в адрес России в предательстве и обязательным требованием вывода 102-й российской базы из Гюмри.

Тем не менее, инициаторам данного сценария, по оценкам Крылова, не удалось добиться своего в первую очередь ввиду упорного сопротивления армянских военных в Арцахе, что существенно затянуло боевые действия, фактически сорвав азербайджанский блицкриг. Именно это, на его взгляд, дало России время для достижения прекращения военных действий и формирования трехстороннего диалога с лидерами Армении и Азербайджана. Благодаря чему Еревану удалось избежать реализации грузинского и украинского сценариев и сохранить при поддержке Москвы самостоятельность в принятии решений.

"Необходимо понимать, что размещение российских миротворцев в Арцахе сегодня является гарантом безопасности его жителей. И способствует успешному экономическому развитию всего Южного Кавказа. Речь идет о разблокировании границ, строительстве новых транспортных коридоров и т.д. Именно экономическое сотрудничество может дать старт процессу повышения уровня доверия в решении наиболее болезненных проблем в армяно-азербайджанских отношениях", - подчеркнул он.

В то же время, Крылов отметил, что и сегодня перспективам развития региона придают непредсказуемость множество глобальных и региональных часто противоречивых факторов. В этом свете, эксперт констатирует, что с повышением градуса напряженности в международных отношениях в целом и в отношениях между Россией и США в частности, стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе станет еще сложнее. Более того, подобный сценарий, по его прогнозам, чреват высокой вероятностью новых войн в регионе.