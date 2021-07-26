Понедельник, 26 Июля 2021 14:03

АрмИнфо. Представляется возможным констатировать, что коллективный Запад предлагает сегодня содействие Армении именно посредством Франции в силу того, что Армения всегда имела наиболее тесные отношения именно с Францией. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

"Армения - страна Франкофонии, а Франция - страна лучше всех понимающая Армению. Другой вопрос - как долго останется протянутой рука Запада в направлении Армении. Для ответа на этот вопрос необходимо понять, как долго интересы Запада будут совпадать с интересами Армении. И конечно, сумеем ли мы сами использовать это совпадение в интересах Армении. В этом свете, то, как далеко зайдет Запад зависит как от нашей работы, так и от общего геополитического фона. Сегодня этот фон для нас благоприятен, остается лишь этим воспользоваться", - заметил он.

По оценкам Гевондяна, в случае способности Армении сформировать в ответ на предложения Запада соответствующую повестку и начать ее реализацию, Запад с реализацией своих предложений не запоздает. По его оценкам, уже сегодня очевидно, что Запад пытается собственными средствами заполнить прорехи, создавшиеся в результате бездействия системы безопасности в которой находится Армения.

Согласно политологу, во всей этой ситуации немаловажен факт фактического отсутствия у Армении собственной стратегии по обеспечению безопасности. В этом свете, Гевондян усматривает необходимость скорейшей разработки и принятия новой стратегии. После чего и на основе которой уже станет возможно более предметно рассматривать возможности Запада в области безопасности. А также рассматривать возможность их сопоставления, взаимосвязи и гармонизации с отношениями Армении с Россией.

Комментируя перспективы возобновления работы Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Арцаха, политолог подчеркнул, что этому всеми имеющимися способами будет противодействовать Баку. О чем, на его взгляд, прямо свидетельствуют заявления Ильхама Алиева об отсутствии в природе не только вопроса статуса Арцаха, но и самой проблемы Арцаха.

"В этом свете, понятно, что Алиев по возможности будет затягивать работу Минской группы. А возможности эти у него имеются, включая возможности России, хотя последняя на словах и является сторонником реанимации МГ. Здесь важно принимать во внимание ожидания Москвы от Баку относительно его вовлечения в российские проекты евразийской интеграции. И вот здесь на первый план вновь выходит готовность и способность Армении нейтрализовать, чинимые Азербайджаном на этом пути препятствия", - подытожил политолог.