Суббота, 24 Июля 2021 13:09

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, указав на напряженность на армяно-азербайджанской границе, подчеркнул необходимость срочного установления устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает иранское агентство IRNA, Хатибзаде выразил сожаление в связи с гибелью и ранением военнослужащих двух сторон. Он призвал стороны к и заявил о необходимости мирного "урегулирования пограничных споров между двумя странами".

Хатибзаде также выразил готовность Исламской Республики к достижению устойчивого мира на Южном Кавказе.