Пятница, 23 Июля 2021 14:49

АрмИнфо. Россия не в состоянии наращивать чрезмерное давление на Армению в силу формирования в последние месяцы альтернативного предложения со стороны Евросоюза. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Речь идет о пакете предложений ЕС Армении и его инвестициях в нашу страну в размере 2,6 млрд. евро. Весьма возможно, что посредством данных сумм все проблемы нашей страны не решить, однако, то, что данные инвестиции являются для нас спасательным кругом, парашютом, является фактом. И я совершенно не считаю, что инвестировав подобную сумму в Армению, в частности, в Сюник, Европа будет молча наблюдать за коридорными играми Путина, Эрдогана и Алиева в этом самом Сюнике. Очевидно, что инвестиции подобных масштабов носят стратегический характер. Путин в свою очередь прекрасно понимает, что чем больше он будет давить на Армению, тем больше в Армении будет наращиваться присутствие Евросоюза", - подчеркнул он.

Именно подобное положение дел, по оценкам Сафаряна, стало причиной того, что прибыв в Москву под аккомпанемент обстрелов Ерасха, Ильхам Алиев, по сути, уехал оттуда ни с чем. Меж тем, накаливая Ерасх, он надеялся дать понять Путину, что в ответ на задействование коммуникационной линии Нахиджеван-Ереван-Тбилиси-Баку-Дербент он ожидает выполнения своих требований. И помимо нежелания давить на Армению вследствие появления там ЕС, подобная ситуация обусловлена тем, что интересам самой Москвы соответствуют далеко не все предложения Баку.

В Москве, согласно аналитику, также видят имеющий место в Армении ужасающий рост недовольства в своем отношении, наблюдая за обрушением созданного ею многолетнего мифа об обеспечении безопасности Армении в рамках членства в ОДКБ. В этом контексте, по его оценкам, становится очевидной неспособность разрешения Россией задачи по сохранению стратегического баланса. Меж тем, одним накаливанием Ерасха, добиться эксплуатации железных дорог невозможно, что приводит к появлению трещин в процессах, стартовавших 9 ноября и 11 января 2020-го и 2021 года.

"Вследствие вышесказанного Россия оказалась в весьма сложной ситуации. Ситуации, в которой продолжать удовлетворять аппетиты Алиева будет означать для Москвы если не окончательную потерю Армении, то, как минимум, продолжение усиления в Армении коллективного Запада. Прекрасно все это понимая, Путин сегодня стремится удержать на коротком поводке и Армению, и Азербайджан. И именно данный, сложившийся в последние месяцы стратегический баланс не дает ему нарушить теперь уже новый статус- кво, сформировавшийся вследствие нарушения предыдущего. В Москве понимают, что еще одно нарушение баланса поставит под угрозу ее достижения, отраженные в заявлении от 9 ноября. Как следствие, текущая ситуация характеризуется неопределенностью. А ее одностороннее преодоление Россией будет означать для нее собственноручное уничтожение собственной стратегии на Южном Кавказе", - подытожил Сафарян.