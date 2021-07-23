Пятница, 23 Июля 2021 14:46

АрмИнфо. Ввиду назревающей в Афганистане новой, весьма опасной ситуации, Москва сегодня пытается скорректировать политику в южно- кавказском направлении, пытаясь приспособиться к очередным новым геополитическим реалиям. Подобное мнение выразил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", востоковед Алексей Малашенко.

"Очевидным образом Россия крайне нуждается сегодня в стабильности на Южном Кавказе. Не в последнюю очередь это обусловлено необходимостью перенаправления части дипломатических и иных усилий на проблемы среднеазиатских стран. Мы понимаем, неизбежность их возникновения в случае окончательного перехода власти в Афганистане в руки талибов",

- заметил он.

При этом, Малашенко не усматривает в наступлении талибов в Афганистане особых угроз для среднеазиатских стран. В первую очередь ввиду отсутствия у "Талибана" военных целей в странах Средней Азии. Он оценивает страхи в связи с выходом талибов к границам ОДКБ как сильно преувеличенные, считая, что России не стоит ожидать прихода опасности через Среднюю Азию.

В этом свете, востоковед отметил наличие прекрасных отношений между Москвой и талибами, лишь недавно находившихся в Москве с визитом. По его оценкам, представления о "Талибане" как об идеологически жестком движении безнадежно устарели и мало соответствуют нынешнему положению дел. В этом свете, Малашенко с окончательной победой талибов прогнозирует создание в Афганистане исламского государства, которое будет признано всеми, просто потому, что его агрессия не нужна никому, включая самих прагматичных талибов.

В свете отсутствия внешней угрозы для Центральной Азии со стороны талибов, теоретически в Таджикистане или где-то еще, по его прогнозам, возможен социальный протест в религиозной форме как результат социально-экономических потрясений. В этом контексте, Москва, по оценкам Малашенко, теперь будет отыгрывать тему ОДКБ на пропагандистском фронте, с учетом просьбы таджикского президента Эмомали Рахмона о помощи на границе.

Возвращаясь к кавказским делам, Малашенко охарактеризовал текущую политику России в данном направлении как направленную на сохранение паритета между Арменией и Азербайджаном. Что в первую очередь обусловлено нежеланием навредить реализации двух послевоенных трехсторонних заявлений, особенно на фоне попыток Запада свести их к нулю и инициировать новый процесс.

"На Южном Кавказе мы сегодня видим в действии большую, состоящую из множества комбинаций, политику. Россия прекрасно видит наличие весьма конкретного интереса ЕС к данному региону. Не исключено, что на данном этапе этот интерес может и не противоречить интересам России, поскольку та же реанимация МГ ОБСЕ действительно может стабилизировать ситуацию в регионе. В чем Москва, как я уже отметил выше, сегодня крайне заинтересована. В этом свете, на данном этапе Россия будет работать, и сотрудничать со всеми сторонами и интересантами. Будущее региона выглядит достаточно непрогнозируемо, а нам здесь новые проблемы совершенно не нужны", - подытожил российский эксперт.