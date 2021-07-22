Четверг, 22 Июля 2021 19:20

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, стороны детально широкий круг региональных и представляющих обоюдный интерес вопросов. Был затронут процесс реализации достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года договоренностей, в частности, вопросы возвращения пленных и возобновления деятельности региональных дорог.

Обсуждены текущие и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики и обороны.

В контексте сложившейся в регионе ситуации Никол Пашинян подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности. Стороны подчеркнули важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно информации пресс-службы Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Рассмотрены актуальные вопросы российско- армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении Кремля.