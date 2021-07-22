Четверг, 22 Июля 2021 17:05

АрмИнфо.Сегодня Европейский суд огласил очередное решение в отношении Азербайджана. ЕСПЧ зафиксировал, что Азербайджан в 2009-2011 годах пытал и незаконно лишил свободы Артура Бадаляна, который заблудился и оказался на азербайджанской территории. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель офиса представителя Армении в ЕСПЧ Липарит Дрмеян.

"Европейский суд обязал Азербайджан выплатить Бадаляну 30 тыс. евро в качестве компенсации нематериального вреда. Примечательно, что Азербайджан и сейчас продолжает нарушать права армянских пленных и гражданских лиц", - написал он.

В вердикте ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда отмечается, что заявитель пропал 9 мая 2009 года когда отправился в село Навур за грибами и был взят в плен азербайджанскими войсками. Его местонахождение семье и властям Армении не было известно до 5 ноября 2010 года, когда Международный комитет Красного Креста зарегистрировал его как пленного. После этого представители МККК периодически навещали заявителя до 17 марта 2011 года, когда его вернули в рамках обмена пленными.

Также описываются те пытки, которым подвергался Бадалян в течение 22 месяцев нахождения в азербайджанском плену.