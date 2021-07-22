Четверг, 22 Июля 2021 13:03

АрмИнфо.Армения не планирует вводить новый локдаун, но для этого необходимо придерживаться правил

- носить маски и вакцинировать не менее 5 тыс. жителей ежедневно. Об этом заявил 22 июля на заседании правительства и. о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, все применяемые в Армении вакцины действуют против всех существующих штаммов. Как указал и.о. главы правительства, процесс вакцинации необходимо активно продвигать в госструктурах. В этой связи он выразил надежду на сознательность и ответственность госслужащих, иначе "будут вынуждены пойти на применение мер административного принуждения".

Замминистра здравоохранения Лена Нанушян, в свою очередь, отметила, что за последние дни наблюдается медленный рост ежедневного числа инфицированных. "Если на прошлой неделе он не превышал 200 случаев в день, то на этой неделе показатель был превышен - вчера было зафиксировано 220 случаев, на сегодня (21 июля) 225. Тенденция роста продолжится в течение ближайших дней", - отметила она. По ее словам, в Армении ежедневно вакцинируются более 5 тыс граждан.

Отметим, что согласно данным Минздрава, с момента вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 228 161 случай заражения коронавирусом (17,7%), при этом выздоровело 218 676 человек (95,8%), количество летальных исходов достигло 4575 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 287 379 тестов на коронавирус. По положению на сегодня в Армении вакцинировалось 97 711 человек, из коих 5 416 только за последний день.

Сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо- шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак).