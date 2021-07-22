Четверг, 22 Июля 2021 11:51

АрмИнфо.Утверждения, согласно которым Армянской армии нет, ее хребет переломлен, что самостоятельно мы не можем защищать свои границы, являются абсолютной ложью. Наши военные совершенно не сломлены итогами 44-х дневной войны. В чем я лично имел возможность убедиться, посещая, в том числе наши позиции в Ерасхе. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

С 14 июля азербайджанская армия со стороны Нахиджевана обстреливает село Ерасх Араратской области Армении из стрелкового оружия и минометов. Жертвой обстрелов стал армянский военнослужащий, а 19 июля ранение получил глава общины Ерасх.

"В Ерасхе мы имеем дело исключительно с очередным приграничным инцидентом. И я лично не склонен видеть в этих перестрелках геополитического контекста. И во всем этом нет никаких перспектив для перерастания в полномасштабные боевые действия. Армия крепко стоит на позициях, ее дух по-прежнему крепок, а нашей задачей номер один является ее техническое переоснащение. Это является важнейшей задачей для нашего правительства, поскольку именно этой армии и никакой другой предстоит защищать наши границы", - подчеркнул он.

О том, что Ерасх является средством давления на Ереван в свете невыполнения руководством Армении, якобы, достигнутых по итогам 44-х дневной войны устных договоренностей и даже подписанных соглашений, по словам Саркисяна, утверждают именно азербайджанцы. Он также отметил, что, к сожалению, в Армении есть СМИ и политические силы, активно тиражирующие данную, исходящую из интересов Баку, дезинформацию.

На деле, по оценкам политика, есть лишь один документ, положивший конец и регулирующий последствия 44-х дневной, договорной войны - трехстороннее заявление от 9 ноября с его девятью пунктами. Договорной, потому что у Армении и Арцаха не было шансов не только победить в войне с Азербайджаном и Турцией, но и даже остановить ее там, где она была остановлена - у стен Степанакерта.

"Понятно, что 9-й пункт данного заявления "разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе" внушает мне глубокую озабоченность. Он вообще не имеет никакой связи с арцахской проблемой. И единственной возможностью для Армении выйти из этой ловушки является перенос всех упомянутых в заявлении пунктов на рассмотрение Совбеза ООН. В любом случае рассмотрение и урегулирование всех этих вопросов никоим образом не должно иметь место в трехстороннем формате. Это должно происходить с участием всех трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, а не одной лишь России. И ко всему этому не должна иметь никакого отношения Турция", - подчеркнул Саркисян.

Согласно политику, демаркация и делимитация границы между Арменией и Азербайджаном является насущной необходимостью. Поскольку в противном случае перестрелки на границе будут продолжаться до бесконечности. Весь вопрос в том, как будет определяться эта граница и не будут ли, при этом, ущемлены интересы Армении и, конечно же, с условием отсутствия какой-либо связи с вопросом необходимости определения статуса Арцаха.