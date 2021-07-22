Четверг, 22 Июля 2021 11:49

АрмИнфо. Угроза развязывания Азербайджаном новых военных столкновений в Арцахе и на границе с Арменией существует, и сегодня она вполне осязаема. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Консервативной партии Армении Микаэл Айрапетян.

"Я лично обуславливаю эту угрозу фактом наличия российско-турецкого партнерства. Именно этот факт вызывает серьезную обеспокоенность у ЕС, в частности у Франции. И именно этим фактом обусловлена предлагаемая Армении нашими цивилизационными союзниками финансовая помощь. И сегодня нам необходимо не ожидать будущих геополитических бурь в исполнении Москвы и Анкары, а активно к ним готовиться, с целью встретить их в выгодной позиции. Убежден, что это возможно. Но для этого необходимо наличие политической мысли и государственного мышления", - подчеркнул он.

По оценкам политика, несмотря на всю свою важность, предстоящий визит президента дружественной Франции Эммануэля Макрона в Армению существенных изменений в ситуацию вокруг Армении не привнесет. В первую очередь в силу того, что в одиночку серьезно изменить планы России Франция, к сожалению, неспособна. И сегодняшние реалии, согласно Айрапетяну, требуют присоединения к усилиям Франции в этом направлении усилий США. Без этого поколебать текущий, сформированный Турцией и Россией статус-кво в регионе, на его взгляд, будет невозможно.

Комментируя итоги визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Армению, Айрапетян оценил его как весьма значимый и символичный. По его оценкам, озвученные Мишелем в Ереване заявления заслуживают глубокой благодарности. И сегодня Армении, на его взгляд, необходимо сделать встречные шаги в направлении Европы. Шаги, которые от Еревана ожидают в Брюсселе.

Находящийся 16-17 июля в Ереване председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном с Николом Пашиняном брифинге озвучил желание Евросоюза "быть вовлеченным в регион". "ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности. Я направляю вам очень сильное послание - мы рядом с вами. Я вновь подтверждаю намерение ЕС предоставить беспрецедентный финансовый пакет в 2.6 млрд. евро, чтобы содействовать решению приоритетных задач Армении", - отметил Мишель.

При этом, по оценкам политика, на данном этапе возможности Евросоюза сводятся к содействию в укреплении, усилении инфраструктуры уязвимых территорий Армении. Ожидать же существенного роста влияния ЕС в регионе, по его прогнозам, можно лишь в случае если подобные полномочия Брюсселю делегирует основной и реальный союзник Еревана - Вашингтон.

"Мы должны быть реалистами. И если мы действительно стремимся к установлению мира, мы должны понимать, что это станет возможно исключительно в случае налаживания прямого диалога между Арменией и Турцией. В обход всех особых интересов России. Думаю, что в складывающихся условиях Турция к подобному диалогу готова. И конечно, нам необходимо разбить свои отвратительные двухсотлетние стереотипы и выйти из тьмы в свет", - подытожил Айрапетян.