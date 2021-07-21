Среда, 21 Июля 2021 17:16

АрмИнфо.Азербайджан примет участие в международных военных учениях НАТО "Agile Spirit 2021" в Грузии.

Согласно сообщению Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США, учения, которые начнутся 26 июля, продлятся до 6 августа

Кроме Грузии и Соединенных Штатов, в них примут участие военнослужащие 13 стран НАТО и партнерских государств альянса. В частности: Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Румыния, Испания, Турция, Украина, Италия и Азербайджан.

Большую часть контингента, участвующего в маневрах, составят грузинские военные - около 1600 солдат и офицеров, примерно 700 военнослужащих прибудут на учения из европейских воинских частей США. Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тысячи военных. Учебные маневры включают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.

Agile Spirit повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров. Лейтмотив учений - "Сила через партнерство".

Это первые учения, когда на грузинском тренировочном полигоне в Сорта воздушные операции будут комбинированы с участием военных Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши. А всего маневры будут происходить в пяти местах на территории Грузии.