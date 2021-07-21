Среда, 21 Июля 2021 12:41

АрмИнфо.Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес выразил озабоченность по поводу отказа администрации Байдена от ограничений, предусмотренных 907-й поправкой к "Акту в поддержку свободы" по части помощи США Азербайджану.

Об этом он заявил на слушаниях по утверждению кандидатуры Карен Донфрид на пост заместителя госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Азербайджан в результате пограничного спора вторгся на территорию Армении и мне кажется, он продолжит свое агрессивное поведение до тех пор, пока не получит четкого послания, что это неприемлемо", - отметил американский сенатор.

В свою очередь Донфрид заверила, что в случае подтверждения ее кандидатуры она будет тесно сотрудничать с сенатором Менендесом и комитетом сената по международным отношениям по этому вопросу.

"Очень важно убедиться, что любая поддержка, которую мы оказываем Азербайджану, никоим образом не влияет на баланс сил, и что мы привержены урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - заявила Карен Донфрид.